साउथम्‍पटन मैदान पर इंग्‍लैंड ((England Team) के कप्‍तान इयोन मोर्गन ने टॉस जीतकर पहले बॉलिंग का निर्णय लिया था जिसे गेंदबाजों ने सही साबित कर दिखाया. पारी के तीसरे ही ओवर में ओपनर ईविन लुईस को विकेट गिर गया. क्रिस गेल ने कुछ आतिशी शॉट लगाए, लेकिन वे भी 36 रन बनाकर लियोम प्‍लंकेट का शिकार बन गए. शाई होप के आउट होने के बाद निकोलस पूरन और शिमरॉन हेटमायर ने 89 रन की साझेदारी कर टीम को संभालने की कोशिश की, लेकिन इन दोनों के आउट होते ही पारी बिखर गई. पूरी टीम 44.4 ओवर में 212 रन पर ढेर हो गई. जवाब में 213 रन का टारगेट ऐसा नहीं था जो मजबूत बैटिंग लाइन वाली इंग्‍लैंड टीम के लिए मुश्किल बनता. रही-सही कसर जो रूट और जॉनी बेयरस्‍टॉ की पहले विकेट के लिए हुई 95 रन की साझेदारी ने पूरी कर दी. रूट ने बाद में दूसरे विकेट के लिए वोक्‍स के साथ 104 रन जोड़ते हुए इंग्‍लैंड की जीत बेहद आसान बना दी.

England win by wickets! A clinical performance with bat and ball helps them overcome West Indies in Southampton. SCORECARD https://t.co/HmtembPBxn #WeAreEngland pic.twitter.com/oqdKoDOGHB

SCORECARD

COMMENTARY

SEE MATCH GRAPHICS

इंग्‍लैंड की पारी: रूट के शतक लक्ष्‍य को बेहद आसान बनाया

वेस्‍टइंडीज के 212 के स्‍कोर के जवाब में इंग्‍लैंड की पारी की शुरुआत जॉनी बेयरस्‍टॉ के साथ जो रूट ने की. क्रीज पर कुछ गेंदें संभलकर निकालने के बाद दोनों जल्‍द ही रंग में आ गए. वेस्‍टइंउीज के तीनों प्रमुख गेंदबाजों ओेशन थॉमस, शेल्‍डन कॉटरेल और शेनॉन गेब्रिएल के खिलाफ इन्‍होंने कुछ अच्‍छे शॉट लगाए. इंग्‍लैंड के 50 रन 7.1 ओवर में पूरे हुए. पहले पावरप्‍ले (10)ओवर में ही इन दोनों ने स्‍कोर 62 रन तक पहुंचा दिया था. ये दोनों बल्‍लेबाज छह रन प्रति ओवर के आसपास के औसत से इंग्‍लैंड के स्‍कोर को गतिमान बनाकर रखे थे. हर बनते रन के साथ इंडीज के गेंदबाजों और फील्‍डरों के कंधे नीचे गिरते जा रहे थे. 15वें ओवर में आखिरकार इंडीज को पहली सफलता मिली जब बेयरस्‍टॉ (45 रन, 46 गेंद, सात चौके) थर्ड मैन पर ब्रैथवेट को कैच थमा बैठे. दोनों ओपनरों के बीच पहले विकेट के लिए 95 रन की साझेदारी हुई. इंग्‍लैंड ने एक बार फिर सबको चौंकाते हुए पहले क्रम पर क्रिस वोक्‍स को बैटिंग के लिए भेजा. इंग्‍लैंड के 100 रन 15 ओवर में पूरे हुए. जो रूट अर्धशतक की ओर बढ़ते जा रहे थे. उनका अर्धशतक 50 ही गेंदों पर छह चौकों की मदद से पूरा हुआ. मैच पूरी तरह से इंग्‍लैंड के पक्ष में मुड़ता जा रहा था. विकेट की तलाश में कैरेबियन कप्‍तान जेसन होल्‍डर ने कार्लोस ब्रैथवेट और क्रिस गेल को भी आक्रमण पर लगाया लेकिन सफलता हाथ नहीं लगी. 26 ओवर के बाद स्‍कोर 160 रन तक पहुंच गया था.

पहले क्रम पर बैटिंग के लिए पहुंचे वोक्‍स ने रूट का अच्‍छा साथ निभाया. दोनों ने मिलकर दूसरे विकेट के लिए 104 रन की साझेदारी की. इंग्‍लैंड के 150 रन 23वें और 200 रन 31.5 ओवर में पूरे हुए. ऐसे समय जब लग रहा था कि इंग्‍लैंड एक विकेट खोकर ही लक्ष्‍य हासिल कर लेगा, गेब्रियल ने वोक्‍स को अतिरिक्‍त खिलाड़ी फेबियन एलेन से कैच करा दिया.रूट का 16वां वनडे शतक 93 गेंद पर 11 चौकों की मदद से पूरा हुआ. वर्ल्‍डकप 2019 में यह उनका दूसरा शतक है. इंग्‍लैंड ने टारगेट 33.1 ओवर में दो विकेट खोकर हासिल कर लिया. रूट (100 ) के साथ बेन स्‍टोक्‍स (10) नाबाद रहे

विकेट पतन: 95-1 (बेयरस्‍टॉ, 14.4), 199-2 (क्रिस वोक्‍स, 31.5)

वेस्‍टइंडीज की पारी: पूरन और हेटमायर ही कर पाए संघर्ष

वेस्‍टइंडीज की शुरुआत क्रिस गेल और ईविन लुईस की जोड़ी ने की लेकिन पारी के तीसरे ही ओवर में टीम का झटका लग गया. क्रिस वोक्‍स ने ईविन लुईस (2) को बोल्‍ड करके इंडीज की शुरुआत बिगाड़ दी. शुरुआती खामोशी के बाद चौथे ओवर में गेल ने आर्चर को एक चौका और छठे ओवर में इसी गेंदबाज को दो चौके जड़े. सातवें ओवर में गेल को जीवनदान मिला. वोक्‍स की गेंद पर मार्क वुड ने उनका कैच ड्रॉप कर दिया. यह ऐसी चूक थी जो इंग्‍लैंड टीम को भारी पड़ सकती है. पहले पावरप्‍ले (10 ओवर) के बाद वेस्‍टइंडीज का स्‍कोर एक विकेट खोकर 41 रन था.13वें ओवर में क्रिस गेल (36 रन, 41 गेंद, पांच चौके और एक छक्‍का) को आउट करके इंग्‍लैंड ने बड़ी सफलता हासिल की. यह विकेट लियोम प्‍लंकेट के खाते में गया, कैच डीप स्‍क्‍वेयर लेग पर जॉनी बेयरस्‍टॉ ने लपका. अगले ओवर में मार्क वुड ने शाई होप (11)को आउट करके इंडीज को एक और झटका दे डाला.तीन प्रमुख बल्‍लेबाजों के आउट होने से इंडीज का रन रेट नीचे गिरता जा रहा था.वेस्‍टइंडीज के 100 रन 23 ओवर में पूरे हुए. पारी के 25वें ओवर में निकोलस पूरन ने आदिल राशिद को बैकफुट से जोरदार छक्‍का जड़ा. 25 ओवर के बाद वेस्‍टइंडीज का स्‍कोर तीन विकेट खोकर 118 रन था.

Ind Vs NZ: मैच हुआ रद्द तो फैंस ने निकाला गुस्सा, बोले- 'वर्ल्ड कप बोलकर बारिश दिखा रहे'

शिमरान हेटमायर और निकोलस पूरन की साझेदारी से संभल रही वेस्‍टइंडीज की पारी को पार्टटाइम स्पिनर जो रूट ने दो विकेट लेकर फिर मुश्किल में डाल दिया. पारी के 30वें ओवर में रूट ने हेटमायर (39 रन, 48 गेंद, चार चौके) को अपनी ही गेंद पर कैच किया. अपने अगले यानी पारी के 32वें ओवर में उन्‍होंने कप्‍तान जेसन होल्‍डर (9)को भी इसी तरह पवेलियन लौटा दिया. वेस्‍टइंडीज के 150 रन 31.4 ओवर में पूरे हुए. इसके कुछ ही देर बाद निकोलस पूरन का पहला अर्धशतक 56 गेंदों पर दो चौकों और एक छक्‍के की मदद से पूरा हुआ. हरफनमौला आंद्रे रसेल ने आदिल राशिद को एक ही ओवर में दो छक्‍के जड़कर अपनी चमक दिखाई. हालांकि रसेल (21 रन, 16 गेंद, एक चौके और दो छक्‍के) की पारी लंबी नहीं चल पाई और मार्क वुड ने वोक्‍स से कैच कराकर उन्‍हें पवेलियन लौटने पर मजबूर कर दिया. 39 ओवर में 200 रन पूरे करने वाली इंडीज टीम जल्‍द ही सेट बेट्समैन (63रन, 78 गेंद, तीन चौके और एक छक्‍का) और शेल्‍डन कॉटरसेल (0) के विकेट गंवाकर मुश्किल में फंस गई. ये दोनों विकेट बारबाडोस में जन्‍मे जोफ्रा आर्चर ने लिए. वेस्‍टइंडीज के विकेट लगातार गिरते जा रहे थे. टीम के अगले दो विकेट कार्लोस ब्रैथवेट (14) और शेनॉन गेब्रिएल (0) के रूप में गिरे. ओशेन थॉमस नाबाद रहे. इंग्‍लैंड के ओशेन थॉमस और मार्क वुड ने तीन-तीन विकेट लिए.

विकेट पतन: 4-1 (लुईस, 2.6), 54-2 (गेल, 12.6), 55-3 (होप, 13.2), 144-4 (हेटमायर, 29.5), 156-5 (होल्‍डर, 31.6), 188-6 (रसेल, 36.2), 202-7 (पूरन, 39.4), 202-8 (काटरेल, 39.5), 211-9 (ब्रैथवेट, 43.4), 212-10 (गेब्रिएल, 44.4)

West Indies are bowled out for 212!



An excellent display from England in the field but they'll be concerned by the injuries picked up by Jason Roy and skipper Eoin Morgan. pic.twitter.com/39zNapK6Va