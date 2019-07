England vs New Zealand: न्यूजीलैंड पर 'दुर्भाग्य' की मार, इंग्लैंड हुआ सेमीफाइनल के रथ पर सवार

चेस्टर ली स्ट्रीट:

England book their place in the semi-finals!



Jonny Bairstow's century was the highlight of the England innings before the bowlers took over to help seal a 119-run win. #ENGvNZ | #CWC19 pic.twitter.com/6wE2xVvq0W — ICC (@ICC) July 3, 2019

इसी स्तर पर काफी हद तक साफ हो गया था कि मैच किस करवट बैठेगा. टॉम लैथम (55 रन, 65 गेंद, 5 चौके) ने जरूर कुछ देर एक छोर थामने की कोशिश की, लेकिन यह साफ था कि वह हारी हुई लड़ाई ही लड़ रहे हैं. उनकी कोशिश ऊंट के मुंह में जीरे के सामन रही, तो सामने वाले छोर पर विकेट लगातार अंतराल पर गिरते रहे.

Adil Rashid brilliantly lured Trent Boult out of his crease for Jos Buttler to whip off the bails and send @englandcricket into the semi-finals!



Watch #WeAreEngland | #CWC19 pic.twitter.com/jXAXj5Jrp5 — ICC (@ICC) July 3, 2019

और 45वें ओवर की आखिरी गेंद पर न्यूजीलैंड की पारी 186 रन पर ढेर हो गई. मार्क वुड ने तीन विकेट चटकात हुए न्यूजीलैंड को कोटे से पांच ओवर पहले ही समेटने में अहम भूमिका निभाई. इसी के साथ ही इंग्लैंड ने दो प्वाइंट्स झटकते हुए अपने कुल अंकों की संख्या 12 पर पहुंचाते हुए आधिकारिक रूप से वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया. साल 1992 वर्ल्ड कप के बाद से यह पहला मौका रहा, जब इंग्लैंड ने किसी संस्करण के सेमीफाइनल में प्रवेश किया है.

Here's how the #CWC19 table looks after today's game pic.twitter.com/d0D6X6xdrd — Cricket World Cup (@cricketworldcup) July 3, 2019

पहला पावर-प्ले (1 से 10 ओवर): 30 गज के घेरे के बाहर अधिकतम 2 फील्डर: शुरू में ही औंधे मुंह गिरे कीवी!

उम्मीद थी कि रनों का पीछा करते हुए कीवी ओपनर अपनी टीम को वह शुरुआत देंगे, जिसकी टीम को दरकार थी, लेकिन क्रिस वोक्स ने हेनरी निकोलस को पहले ही ओवर की पांचवीं गेंद पर एलबीडब्ल्यू कर चलता कर दिया. हैरानी की बात यह रही कि निकोलस ने रिव्यू लेना उचित नहीं समझा. कप्तान से बात की और लौट गए, जबकि रिव्यू में साफ हुआ कि गेंद स्टंप्स से ऊपर जा रही थी. और वह नॉटआउट थे.

Was that the best catch of #CWC19 so far?



Download the official app to watch it and all #ENGvNZ highlights



APPLE https://t.co/whJQyCahHr

ANDROID https://t.co/Lsp1fBwBKR pic.twitter.com/dykqjZGP6p — Cricket World Cup (@cricketworldcup) July 3, 2019

शायद मनहूस शुरुआत न्यूजीलैंड के नसीब में थी. कौन जानता है कि अगर वह रिव्यू लेते, तो ठोस शुरुआत होती. पर ऐसा नहीं हुआ. एक बार इंग्लैंड ने कीवी गेट में इंट्री क्या की, बस विकेट गिरने का सिलसिला शुरू हो गया. थोड़ी ही देर बाद जोफ्रा आर्चर ने मार्टिन गप्टिल को विकेट के पीछे लपकवा दिया. यहां से कीवी कप्तान केन विलियमसन और रॉस टेलर पूरी तरह से बैकफुट पर आ गए. रवैया सुरक्षात्मक और सावधनी भरा. रन औसत में आ गई गिरावट और 10 ओवर के खत्म होने पर बने 2 विकेट पर सिर्फ 37 रन.

फिर पड़ी दुर्भाग्य की मार !

मानो दुर्भाग्य का पेट हेनरी निकोलस से भरा नहीं था! अब उसने कीवी कप्तान केन विलियमसन का निगल लिया! पिच पर विलियमसन जम चुके थे रॉस टेलर के साथ. इरादा शुरुआती नुकसान की भरपायी का साफ झलक रहा था. पर दुर्भाग्य को फिर से डसना था! 16वें ओवर में मार्क वुड की पहली ही गेंद पर टेलर ने स्ट्रेट ड्राइव खेला, लेकिन गेंद फॉलो-थ्रू में वुड की उंगली का 'एक सूत' जितना हिस्सा छूते हुए स्टंप्स में जा घुसी और नॉन स्ट्राइक छोर से काफी बाहर निकल आए विलियमसन को क्रीज में पहुंचने का मौका ही नहीं मिल सका. विलियमसन गए, तो नौ गेंद बाद ही टेलर भी रन आउट हो गए. और इन दोनों के विकेट सिर्फ 9 गेंदों के भीतर गिरने से मानो न्यूजीलैंड की कमर ही टुट गई स्कोर4 विकेट पर 69 रन हो गया.

England finish on 305/8



New Zealand battled back excellently after Jason Roy and Jonny Bairstow got off to a stellar start.



Will it be enough?



Download the #CWC19 app to follow the #ENGvNZ chase



APPLE https://t.co/whJQyCahHr

ANDROID https://t.co/Lsp1fBwBKR pic.twitter.com/vIkrxi0IWc — Cricket World Cup (@cricketworldcup) July 3, 2019

विकेट पतन: 2-1 (निकोलस, 0.5), 14-2 (गप्टिल, 5.2), 61-3 (विलियमसन, 15.1), 69-4 (टेलर, 16.4), 123-5 (नीशम, 25.1), 128-6 (ग्रैंडहोमस 28.1), 164-7 (लैथम, 38.3), 166-8 (सैंटनर, 39.2), 181-9 (हेनरी, 43.4), 186-10 (बोल्ट, 44.6)

इससे पहले ओपनर जॉनी बेयरस्‍टॉ (Jonny Bairstow) के बेहतरीन शतक (106) और जेसन रॉय (60) के अर्धशतक के बावजूद इंग्‍लैंड की टीम न्‍यूजीलैंड के खिलाफ (England vs New Zealand) 50 ओवर में 8 विकेट खोकर 305 रन ही बना पाई. सेमीफाइनल में स्‍थान बनाने के लिए मेजबान इंग्‍लैंड को इस मैच में हर हाल में जीतना जरूरी है. चेस्‍टर ली स्‍ट्रीट के रिवरसाइड ग्राउंड पर टॉस जीतकर पहले बैटिंग करते हुए रॉय और बेयरस्‍टॉ की जोड़ी ने फिर इंग्‍लैंड को धमाकेदार शुरुआत दी. दोनों ने बेहद तेज गति से पहले विकेट के लिए 123 रन की साझेदारी कर डाली. यह जोड़ी जब तक विकेट पर थी, इंग्‍लैंड टीम 350+ के स्‍कोर की ओर बढ़ती नजर आ रही थी. लेकिन मध्‍यक्रम ने बुरी तरह निराश किया और 30 से 50 ओवर के दरमियान सात विकेट गंवाने से इंग्‍लैंड की पारी पटरी से उतर गई. बेयरस्‍टॉ और रॉय के अलावा कप्‍तान इयोन मोर्गन ही 42 रन की पारी खेल पाए, अन्‍य बल्‍लेबाजों ने बुरी तरह निराश किया. शुरुआती ओवरों में इंग्‍लैंड के बल्‍लेबाजों की 'पिटाई' झेलने वाले गेंदबाजों ने बाद में न्‍यूजीलैंड टीम की मैच में वापसी कराई और मेजबान टीम को 305 रन के स्‍कोर पर सीमित करने में अहम भूमिका निभाई.

इंग्‍लैंड की पारी: मध्‍यक्रम के बल्‍लेबाजों ने किया निराश

टॉस जीतकर पहले बैटिंग करते हुए इंग्‍लैंड को जेसन रॉय और जॉनी बेयरस्‍टॉ की जोड़ी ने तेज शुरुआत दी और 6.2 ओवर में ही स्‍कोर 50 रन तक पहुंचा दिया. न्‍यूजीलैंड के कप्‍तान केन विलियमसन ने गेंदबाजी की शुरुआत स्पिनर मिचेल सैंटनर से कराई. पहले ओवर में 9 रन बने. पारी के तीसरे ओवर में टिम साउदी को जॉनी बेयरस्‍टॉ ने लगातार दो चौके जमाए. साउदी के अगले यानी पारी के पांचवें ओवर में फिर उन्‍होंने हमला बोला और लगातार तीन चौके जमा दिए. भारत के खिलाफ मैच में शतक जमाने वाले बेयरस्‍टॉ के आक्रामक अंदाज के कारण इंग्‍लैंड का स्‍कोर तेज गति से आगे बढ़ रहा था. पहले पॉवरप्‍ले (10 ओवर) के बाद भारतीय का स्‍कोर बिना विकेट खोए 67 रन था.

After 10 overs, England are 67/0 - their highest Powerplay score of #CWC19



Are we set for a huge total?#WeAreEngland



FOLLOW #ENGvNZ LIVE https://t.co/1DFLv8apav pic.twitter.com/3fALwu3PXp — Cricket World Cup (@cricketworldcup) July 3, 2019

दोनों ओपनरों की ओर से दी गई जोरदार शुरुआत के कारण 14.4 ओवर में ही इंग्‍लैंड का स्‍कोर 100 रन के पार जा पहुंचा था. न्‍यूजीलैंड को इस समय विकेट की तलाश थी. जल्‍द ही जेसन रॉय का अर्धशतक 55 गेंदों पर छह चौकों की मदद से पूरा हुआ जबकि बेयरस्‍टॉ का अर्धशतक 46 गेंदों पर नौ चौकों की मदद से बनाए.19वें ओवर में जेम्‍स नीशाम न्‍यूजीलैंड के लिए बहुप्रतीक्षित कामयाबी लेकर आए जब उन्‍होंने जेसन रॉय (60 रन, 61 गेंद आठ चौके) को मिचेल सैंटनर के हाथों कैच करा दिया. बेयरस्‍टॉ के साथ अब जो रूट क्रीज पर थे. इन दोनों ने मिलकर इंग्‍लैंड का स्‍कोर 23.2 ओवर में 150 रन तक पहुंचा दिया. 25 ओवर के बाद इंग्‍लैंड का स्‍कोर एक विकेट खोकर 161 रन था. इस समय तक मेजबान टीम बड़े स्‍कोर की ओर बढ़ रही थी.

दोनों बल्‍लेबाजों के बीच 50 रन की पार्टनरशिप पूरी हो गई थी. बेयरस्‍टॉ मजबूती के साथ लगातार दूसरे शतक की ओर बढ़ रहे थे. 28वें ओवर में बेयरस्‍टॉ ने साउदी की गेंद पर इंग्‍लैंड की पारी का पहला छक्‍का लगाया.बेयरस्‍टॉ ने साउदी की गेंद पर चौका जड़कर वर्ल्‍डकप 2019 में अपना दूसरा शतक 95 गेंदों पर 14 चौकों और एक छक्‍के की मदद से पूरा किया. जॉनी के भारत के खिलाफ पिछले मैच में भी शतकीय पारी खेली थी. इंग्‍लैंड का दूसरा विकेट जो रूट में रूप में गिरा, जिन्‍हें ट्रेंट बोल्‍ट ने विकेटकीपर टॉम लैथम से कैच कराया. स्‍कोरबोर्ड को गति देने के लिए इंग्‍लैंड टीम मैनेजमेंट ने चौथे नंबर पर धमाकेदार बल्‍लेबाज जोस बटलर को प्रमोट किया. इस बीच इंग्‍लैंड के 200 रन 31 ओवर में पूरे हुए. 32वें ओवर में जॉनी बेयरस्‍टॉ (106 रन, 99 गेंद, 15 चौके और एक छक्‍के) और 35वें ओवर में जोस बटलर (11) के विकेट लेकर न्‍यूजीलैंड के गेंदबाजों ने इंग्‍लैंड के बढ़ते स्‍कोर को काफी हद तक थाम लिया. बेयरस्‍टॉ का विकेट मैट हैनरी और बटलर का विकेट ट्रेंट बोल्‍ट के खाते में गया. 194 के स्‍कोर पर जो रूट के रूप में दूसरा विकेट गंवाने वाली इंग्‍लैंड के 214 के स्‍कोर पर चार विकेट गिर गए थे. बेन स्‍टोक्‍स (11) और क्रिस वोक्‍स (4) भी ज्‍यादा देर नहीं टिके. स्‍कोर 259 रन तक पहुंचते-पहुंचते इंग्‍लैंड के छह विकेट गिर चुके थे. एक समय 350+ के स्‍कोर की ओर बढ़ती नजर आ रही इंग्‍लैंड टीम बमुश्किल 300 रन के आंकड़े को पार कर पाई. 30 से 50 ओवर के दौरान मेजबान टीम की पारी पटरी से उतर गई. आखिरी 20 ओवरों के दौरान इंग्‍लैंड ने सात विकेट गंवाए. लगातार विकेट गिरने का असर रन औसत पर भी पड़ा और टीम 305 रन तक ही सीमित रह गई. लियाम प्‍लंकेट 15 और जोफ्रा आर्चर 1 रन बनाकर नाबाद रहे. न्‍यूजीलैंड के लिए ट्रेंट बोल्‍ट, मैट हैनरी और जेम्‍स नीशाम ने दो-दो विकेट हासिल किए.

विकेट पतन: 123-1 (जेसन रॉय, 18.4), 194-2 (रूट, 30.1), 206-3 (बेयरस्‍टॉ, 31.4), 214-4 (बटलर, 34.2), 248-5 (स्‍टोक्‍स, 41.6), 259-6 (वोक्‍स, 44.5), 272-7 (मोर्गन, 46.1), 301-8 (आदिल रशीद, 49.3)

New Zealand made regular breakthroughs across the second half of England's innings, but the #CWC19 hosts have still managed to finish on 305/8.



Jonny Bairstow led the way at the top of the order once again with an impressive century. #ENGvNZ | #CWC19 pic.twitter.com/NnQmlrFRRM — ICC (@ICC) July 3, 2019

मैच में इंग्‍लैंड टीम ने उसी प्‍लेइंग XI के साथ उतरने का निर्णय किया जो पिछले मैच में खेली थी. दूसरी ओर, न्‍यूजीलैंड ने दो बदलाव करते हुए लॉकी फर्ग्‍यूसन और ईश सोढ़ी को प्‍लेइंग XI से बाहर रखा. इन दोनों की जगह टिम साउदी और मैट हैनरी को टीम में जगह दी गई.

Toss news from Durham!#EoinMorgan has opted to bat first. Tim Southee and Matt Henry are in for New Zealand, while England are unchanged.



Download the #CWC19 app to follow #ENGvNZ



APPLE https://t.co/VpYh7SIMyP

ANDROID https://t.co/cVREQ16w2N pic.twitter.com/d1pCJh6Pgm — ICC (@ICC) July 3, 2019

दोनों टीमें इस प्रकार रहीं..

इंग्लैंड: जेसन रॉय, जॉनी बेयरस्‍टॉ, जो रूट, इयोन मॉर्गन (कप्‍तान), बेन स्टोक्स, जोस बटलर, क्रिस वोक्स, लियाम प्लंकेट, आदिल राशिद, जोफ्रा आर्चर और मार्क वुड.



न्यूजीलैंड: मार्टिन गप्टिल, हेनरी निकोल्स, केन विलियमसन (कप्‍तान), रॉस टेलर, टॉम लैथम, जिमी नीशाम, कॉलिन डि ग्रैंडहोम, मिचेल सैंटनर, टिम साउदी, मैट हेनरी और ट्रेंट बोल्ट.

