आज की इस जीत के बाद ऑस्‍ट्रेलिया के सात मैचों में छह जीत के साथ 12 अंक हो गए हैं और वह सेमीफाइनल में स्‍थान बनाने वाली पहली टीम बन गया है. ऑस्‍ट्रेलिया अब अंक तालिका में पहले नंबर पर आ गया है. न्‍यूजीलैंड 11 अंकों के साथ दूसरे और भारत 9 अंकों के साथ तीसरे स्‍थान पर हैं. इंग्‍लैंड की बात करें तो उसके सात मैचों में 8 अंक हैं. टीम को अभी भारत और न्‍यूजीलैंड के खिलाफ अपने मैच खेलने हैं. सेमीफाइनल में प्रवेश सुनिश्चित करने के लिए उसे इन दोनों में ही जीत हासिल करनी होगी.

इंग्‍लैंड की पारी: बेन स्‍टोक्‍स ही कर पाए संघर्ष

ऑस्‍ट्रेलिया के 285 रन के स्‍कोर के जवाब में इंग्‍लैंड की शुरुआत खराब हुई और शुरुआती सात ओवर में ही टीम ने जेम्‍स विंस, जो रूट और कप्‍तान इयोन मोर्गन को गंवा दिया. पारी की दूसरी ही गेंद पर जेसन बेहरनडोर्फ ने जेम्‍स विंस (8) को बोल्‍ड कर दिया.नए बल्‍लेबाज जो रूट अच्‍छे टच में दिखे. उन्‍होंने इस ओवर की आखिरी गेंद पर और फिर दूसरे ओवर में चौका लगाया लेकिन चौथे ओवर में स्‍टॉर्क ने जो रूट (8) को LBW करके ऑस्‍ट्रेलिया के फैंस में खुशी की लहर दौड़ा दी. इंग्‍लैंड टीम इन दो झटकों से उबर भी नहीं पाई थी कि कप्‍तान इयोन मोर्गन (4) भी मिचेल स्‍टॉर्क का शिकार बन गए. उनका कैच फाइन लेग पर कमिंस ने लपका.पहले पावरप्‍ले (10 ओवर) के बाद इंग्‍लैंड का स्‍कोर तीन विकेट खोकर 39 रन था.इंग्‍लैंड के 50 रन 12.2 ओवर में पूरे हुए. चौथे विकेट के रूप में बेयरस्‍टॉ (27) आउट हुए, जो लापरवाही भरा शॉट लगाते हुए बेहरनडोर्फ की गेंद पर कमिंस के हाथों कैच हुए. शॉर्टपिच गेंद को पुल करने की कोशिश में उन्‍होंने विकेट गंवाया.क्रीज पर बेन स्‍टोक्‍स का साथ देने अब जोस बटलर थे.इंग्‍लैंड के 100 रन 22.2 ओवर में पूरे हुए.25 ओवर के बाद स्‍कोर चार विकेट खोकर 109 रन था.

बेन स्‍टोक्‍स का अर्धशतक 75 गेंदों पर पांच चौकों की मदद से पूरा हुआ. स्‍टोक्‍स के अर्धशतक के बावजूद इंग्‍लैंड रन औसत साढ़े चार रन प्रति ओवर से भी नीचे था और वांछित रन औसत (Required Run Rate) बढ़ता जा रहा था.28वें ओवर में धमाकेदार बल्‍लेबाज जोस बटलर (25)के छठे विकेट के रूप में आउट होते ही इंग्‍लैंड की चुनौती ने लगभग दम तोड़ दिया. उस्‍मान ख्‍वाजा ने डीप बैकवर्ड स्‍क्‍वेयर लेग पर बेहतरीन कैच लपककर बटलर की पारी का अंत किया. स्‍टोक्‍स का साथ देने अब क्रिस वोक्‍स क्रीज पर थे. पारी के 31वें ओवर में स्‍टोक्‍स ने मैक्‍सवेल को दो छक्‍के जड़ते हुए इंग्‍लैंड के फैंस को खुश करने की कोशिश की लेकिन हर गिरते विकेट के साथ टारगेट टीम के लिए मुश्किल होता जा रहा था.इंग्‍लैंड 150 रन 33.2 ओवर में पूरे हुए. इंग्‍लैंड के लिए चुनौती बेहद मुश्किल बन चुकी थी लेकिन हरफनमौला बेन स्‍टोक्‍स संघर्ष जारी रखे थे. वे शतक की ओर भी बढ़ रहे थे.पारी के 36वें ओवर में उन्‍होंने पैट कमिंस को दो और वोक्‍स ने एक चौका लगाया. ओवर में 13 रन बने.37वें ओवर में स्‍टॉर्क की गेंद पर स्‍टोक्‍स (89 रन, 115 गेंद, 8 चौके और दो छक्‍के) के बोल्‍ड होते ही इंग्‍लैंड की आखिरी उम्‍मीद भी खत्‍म हो गई. स्‍टॉर्क का यह तीसरा विकेट रहा. वोक्‍स का साथ देने अब मोईन अली क्रीज पर थे. वैसे मोईन ज्‍यादा देर नहीं टिके और केवल 6 रन बनाकर बेहरनडोर्फ की गेंद पर विकेटकीपर एलेक्‍स कैरी के दस्‍तानों में कैद हो गए.इंग्‍लैंड के अगले तीन विकेट क्रिस वोक्‍स, जोफ्रा आर्चर और आदिल राशिद के रूप में गिरे. पूरी टीम 44.4 ओवर में 221 रन बनाकर आउट हो गई. ऑस्‍ट्रेलिया के लिए बेहरनडोर्फ ने पांच और मिचेल स्‍टॉर्क ने चार विकेट लिए.

विकेट पतन: 0-1 (विंस, 0.2), 15-2 (रूट, 3.3), 26-3 (मोर्गन, 5.5), 53-4 (बेयरस्‍टॉ, 13.5), 124-5 (बटलर,27.2),177-6 (स्‍टोक्‍स, 36.6), 189-7 (मोईन, 39.3), 202-8 (वोक्‍सs, 41.3), 211-9 (आर्चर, 43.3), 221-10 (राशिद, 44.4)

ऑस्‍ट्रेलियाई पारी: फिंच-वॉर्नर ने की शतकीय साझेदारी

ऑस्‍ट्रेलिया की पारी एरॉन फिंच और डेविड वॉर्नर की जोड़ी ने शुरू की. क्रिस वोक्‍स के पहले और जोफ्रा आर्चर की ओर से फेंके गए पारी के दूसरे ओवर में फिंच ने चौका लगाया.पहले पांच ओवर में टीम का स्‍कोर 23 रन तक जा पहुंचा था. पारी के छठे ओवर में वोक्‍स की गेंद पर फिंच के खिलाफ LBW की अपील हुई, इंग्‍लैंड के अंपायर के निर्णय के खिलाफ रिव्‍यू भी लिया लेकिन फैसला उसके खिलाफ गया. इस बीच हर ओवर में दोनों बल्‍लेबाज कम से कम एक चौका लगाकर स्‍कोरबोर्ड को गतिमान रखे हुए थे. पहले पावरप्‍ले (10 ओवर) के बाद ऑस्‍ट्रेलिया का स्‍कोर 44 रन था. टीम के 50 रन 11.5 ओवर में पूरे हुए.विकेट पर सेट होने के बाद दोनों ऑस्‍ट्रेलियाई ओपनर रंग में आते जा रहे थे. 14वें ओवर में मार्क वुड को इन दोनों ने एक-एक चौका जड़ा.पहले विकेट के लिए फिंच और वॉर्नर के बीच हुई शतकीय साझेदारी ने मेजबान इंग्‍लैंड की मुश्किल बढ़ा दी थी. फिंच का 25वां अर्धशतक 61 गेंदों पर 9 चौकों की मदद से पूरा हुआ, इसके कुछ ही देर बाद वॉर्नर ने अपना अर्धशतक 52 गेंदों पर छह चौकों की मदद से पूरा किया. इंग्‍लैंड का कोई भी गेंदबाज इन दोनों के लिए परेशानी खड़ी नहीं कर पा रहा था.वॉर्नर अर्धशतक पूरा करने के बाद ज्‍यादा देर नहीं टिके. 53 रन के निजी स्‍कोर पर उन्‍हें मोईन अली ने जो रूट से कैच कराया. पहले विकेट के लिए वॉर्नर और फिंच के बीच 123 रन की साझेदारी हुई. पहले क्रम पर उस्‍मान ख्‍वाजा बैटिंग के लिए आए. 25 ओवर के बाद स्‍कोर एक विकेट खोकर 138 रन था.

ऑस्‍ट्रेलिया के 150 रन 27.2 ओवर में पूरे हुए. टीम का स्‍कोर इस समय साढ़े पांच रन प्रति ओवर के औसत से आगे बढ़ रहा था. एरॉन फिंच टूर्नामेंट में एक और शतक की ओर मजबूती से बढ़ रहे थे.ऑस्‍ट्रेलिया का दूसरा विकेट उस्‍मान ख्‍वाजा (23) के रूप में बेन स्‍टोक्‍स के खाते में गया.36वें ओवर में जोफ्रा आर्चर की गेंद पर दो रन लेकर फिंच ने अपना 15वां शतक पूरा किया. यह वर्ल्‍डकप 2019 में उनका दूसरा शतक रहा. हालांकि शतक पूरा करने के बाद अगली ही गेंद पर फिंच (100) आउट हो गए. उन्‍होंने अपनी पारी में 115 गेंदों का सामना करते हुए 11 चौके और दो छक्‍के लगाए. फिंच के आउट होने के बाद ग्‍लेन मैक्‍सवेल क्रीज पर आए.ऑस्‍ट्रेलिया के 200 रन 37 ओवर में पूरे हुए. इंग्‍लैंड को चौथी सफलता मार्क वुड ने ग्‍लेन मैक्‍सवेल (12) को विकेटकीपर जोस बटलर के हाथों कैच कराकर दिलाई. 170 रन के स्‍कोर के बाद ऑस्‍ट्रेलिया के तीन विकेट गिरे, इस कारण रन गति में तेजी नहीं आ पा रही थी.ऑस्‍ट्रेलिया का पांचवां विकेट स्मिथ और स्‍टोइनिस के बीच रन दौड़ने में हुई गफलत का परिणाम रहा. एक रन पूरा करने के बाद स्‍टोइनिस ने दूसरे रन के लिए भी दौड़ लगाई लेकिन स्मिथ इसके लिए इच्‍छुक नहीं थे. फलस्‍वरूप दोनों बल्‍लेबाज एक ही छोर (नॉन स्‍ट्राइकर एंड) पर जा पहुंचे और स्‍टोइनिस (8) को रन आउट होना पड़ा.आखिरी के ओवरों में इंग्‍लैंड की कसी हुई गेंदबाजी के कारण ऑस्‍ट्रेलिया के विकेट गिर रहे थे और उस तेजी से आगे नहीं बढ़ पा रहा था जैसी अपेक्षा थी. टीम का छठा विकेट स्‍टीव स्मिथ (38) और सातवां पैट कमिंस (1) के रूप में गिरा.50 ओवर में ऑस्‍ट्रेलिया का स्‍कोर 7 विकेट खोकर 285 रन रहा. एलेक्‍स कैरी 38 और मिचेल स्‍टॉर्क 4 रन बनाकर नाबाद रहे. इंग्‍लैंड के क्रिस वोक्‍स ने सर्वाधिक दो विकेट हासिल किए.

