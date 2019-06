ENG vs AFG: इंग्लैंड की 150 रन से जीत, बस यही सकारात्मक रहा अफगानिस्तान के लिए

मैनचेस्टर:

WINS OUT OF FOR ENGLAND



397 runs

25 sixes

8 wickets



The hosts were in complete control in #ENGvAFG at Old Trafford as they won by 150 runs today! pic.twitter.com/wsVUlF6oBp — Cricket World Cup (@cricketworldcup) June 18, 2019

इतने बोझ और कई बल्लेबाजों को सिर पर बाउंसर खाने के बावजूद अफगानिस्तान के लिए सकारात्मक बात यह रही कि उसके बल्लेबाज कोटे के पूरे 50 ओवर खेलने में कामयाब रहे, जो उनकी जुझारू क्षमता को दर्शाता है. इंग्लिश पेसर जोफ्रा आर्चर और वुड अफगानी बल्लेबाजों के लिए इस आसान पिच पर भी बहुत तीखे साबित हुए. कई बाउंसरें हेलमेट पर खाना साफ बता गया कि अफगानी बल्लेबाजों को अपनी तकनीक और कौशल दोनों पर ही बहुत ज्यादा काम करना होगा. आर्चर और आदिल राशिद ने तीन-तीन, तो मार्क वुड ने दो विकेट चटकाए. इंग्लिश कप्तान इयोन मोर्गन को मैन ऑफ द मैच चुना गया.

SCORE BOARD

COMMENTARY

SEE MATCH GRAPHICS



विकेट पतन: 4-1 (नूर अली, 1.2), 52-2 (गुलबदन, 11.5), 104-3 (रहमत, 24.5), 198-8 (असगर, 40.5), 210-5 (नबी, 42.4), 234-6 (शाहिदी, 45.5), 243-7 (नजीबुल्लाह, 46.2)

इससे पहले इंग्लैंड ने एक बार फिर से दुनिया को अपनी बल्लेबाजी की ताकत का परिचय देते हुए अफगानिस्तान के खिलाफ 397 रनों का पहाड़ सरीखा स्कोर खड़ा कर लिया. टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड ने नए ओपनर जेम्स विंस को फायाद नहीं उठा सके, लेकिन इसके बाद ज्यादातर बल्लेबाजों ने अफगानी गेंदबाजों पर जमकर हाथ भांजे. और इसकी अगुवाई की कप्तान इयोन मोर्गन (148 रन, 71 गेंद, 4 चौके, 17 छक्के) ने अपनी रिकॉर्ड शतकीय पारी से. वही, जॉनी बैर्यस्टो (90 रन, 99 गेंद, 8 चौके, 3 छक्के), जो रूट (88 रन, 82 गेंद, 5 चौके, 1 छक्का) और बाद में मोईन अली (नाबाद 31 रन, 9 गेंद, 1 चौका, 4 छक्के) ने भी आतिशी पारी से कप्तान कप्तान का कंधे से कंधा मिलाकर पूरा साथ दिया. और इस धमाकेदार बल्लेबाजी के शो से इंग्लैंड ने अफगानिस्तान के सिर पर बहुत ही भारी बोझ लादते हुए कोटे के 50 ओवरों में 6 विकेट पर 397 रनों का पहाड़ सरीखा स्कोर खड़ा कर लिया.

We have witnessed one of the all-time great World Cup innings today.#EoinMorgan walked off to a fully deserved standing ovation after his 71-ball 148 #CWC19 | #ENGvAFG pic.twitter.com/ppRMFM2oMS — Cricket World Cup (@cricketworldcup) June 18, 2019

इंग्लैंड: पहला पावर-प्ले (1 से 10 ओवर): 30 गज के घेर के बाहर अधिकतम 2 फील्डर: इंग्लिश बल्लेबाजों की आरामतलबी!

शुरुआती दस ओवरों में इंग्लिश समर्थकों को अपने बल्लेबाजों को मिजाज के एकदम उलट क्रिकेट देखने को मिली. कोई जल्दबाजी नहीं. मानो वनडे में नहीं, बल्कि टेस्ट मैच में पारी शुरू करने उतरे हों. पूरी तरह रिलेक्स एप्रोच!! जॉनी बैर्यस्ट और नए ओपनर जेम्स विंस ने ऐसे बल्लेबाजी की मानो दोनों कंपनी बाग में टलहने निकले हों. शायद यही पावर-प्ले का प्लान था. जेम्स अफगानिस्तान जैसी टीम के खिलाफ मौके को भुनाने में नाकाम रहे और 10वें ओवर में दौलत जादरान ने उन्हें चलता कर दिया. पावर-प्ले खत्म होने के बाद इंग्लैंड का स्कोर रहा 1 विकेट पर 46 रन. कुल स्कोर को देखते हुए हैरानी हो रही होगी आपको, लेकिन इतने ही रन 1 विकेट खोकर इंग्लैंड ने पहले पावर-प्ले में बनाए.

#EoinMorgan smashed 17 sixes in his sensational innings against Afghanistan today!



DOWNLOAD THE #CWC19 APP TO WATCH HIS HITS NOW



APPLE https://t.co/whJQyCahHr

ANDROID https://t.co/Lsp1fBwBKR pic.twitter.com/LGiXwPJDhX — Cricket World Cup (@cricketworldcup) June 18, 2019

दूसरा पावर-प्ले (11 से 40 ओवर): 30 गज के घेर के बाहर अधिकतम 4 फील्डर: द मोर्गन शो !

इंग्लिश कप्तान इयोन मोर्गन तीसवें ओवर में बैटिंग के लिए उतरे. अगला ओवर पूरा मेडन गया. और यहा सें मतलब 32वें ओवर में मोर्गन शो शुरू हो गया. मोहम्मद नबी के फेंके इस ओवर में मोर्गन ने दो छक्के जड़े. यह सुर लगा, तो मोर्गन ने अफगानी बॉलरों को बल्ले की धुन पर नचाना शुरू कर दिया. और इस पावर प्ले के खत्म होने तक वह 43 गेंदों पर 63 रन बना चुके थे और इंग्लैंड का स्कोर था 2 विकेट पर 255 रन. जो रूट भी उनके साथ 67 पर जमे हुए थे.

लेकिन इसके बाद भी मोर्गन ने अफगानी गेंदबाजों के सुर पूरी तरह से बिगाड़ दिए. और जब इंग्लिश कप्तान 71 गेंदों पर 148 रन बनाकर आउट हुए, तब तक वह अपने 17 छक्कों और 4 चौकों से अफगानिस्तान के चेहरों की मुस्कान पूरी तरह से लूट चुके थे. पूरे स्टेडियम में सिर्फ एक ही आवाज गूंज रही थी. मोर्गन...मोर्गन....!

विकेट पतन: 44-1 (जेम्स, 9.3), 164-2 (बैर्यस्टो, 29.5), 353-3 (रूट, 45.4), 359-4 (मोर्गन, 46.6), 362-5 (बटलर, 47.4), 378-6 (स्टोक्स, 49.1)

चलिए दोनों टीमों की इलेवन के बारे में जान लीजिए, जो मंगलवार को मैदान पर उतरीं :

Afghanistan and England have faced off just once before in ODI cricket – when they locked horns in #CWC15 in Sydney!



Who will come out on top today? #ENGvAFG#WeAreEngland#AfghanAtalan pic.twitter.com/4WcAQs2Csz — Cricket World Cup (@cricketworldcup) June 18, 2019

अफगानिस्तान: गुलबदन नैम (कप्तान), रहमत शाह, नूर अली जादरान, हशमुतल्लाह शाहिदी, असगर अफगान, मोहम्मद नबी, इकराम अली खिल (विकेटकीपर), नजीबुल्लाह जादरान, राशिद खान, मुजीब-उर-रहमान और दौलत जादरान

England XI: Jonny Bairstow, James Vince, Joe Root, Eoin Morgan (c), Ben Stokes, Jos Buttler (wk), Moeen Ali, Chris Woakes, Adil Rashid, Jofra Archer, Mark Wood



Watch #ENGvAFG LIVE on @kayosports | https://t.co/EqS1Pxa9Zw



And join our blog: https://t.co/zC16XLBQrt #CWC19 pic.twitter.com/kjJEvKt4pX — cricket world cups (@Rahul69936509) June 18, 2019

इंग्लैंड: इयोन मोर्गन (कप्तान), जॉनी बैर्यस्टो, जेम्स विंस, जो रूट, बेन स्टोक्स, जोस बटर (विकेटकीपर), मोईन अली, क्रिस वोक्स, आदिल राशिद, जोफ्रा आर्चर और मार्क वुड

VIDEO: भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ रविवार को बहुत ही शानदार जीत दर्ज की.

अफगानिस्तान की बल्लेबाजी इंग्लैंड के सामने टिक पाती है या नहीं इस पर निगाहें होंगी। वैसे जिस तरह के फॉर्म में जोफ्रा आर्चर हैं उससे अफगानिस्तान के बल्लेबाजों के संभल कर खेलने और विकेट बचा कर रखने की जरूरत होगी।