IND vs BAN Warm Up Match: भारत ने बांग्लादेश को 95 रन से रौंद खत्म किया 'सबसे बड़ा सवाल'

पहले मैच में न्यूजीलैंड के हाथों मात खाने वाली टीम इंडिया ने सिर्फ जीत से दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ मुख्य दौर में 5 जून को खेले जाने वाले पहले मुकाबले से पहले जरूरी कॉन्फिडेंस हासिल किया, बल्कि स्पिनरों के प्रदर्शन के रूप में बड़ा सकात्मक भी हासिल किया, लेकिन इससे बड़ी बात यह रही कि सबसे जरूरत के समय बहस का सबसे बड़ा सवाल खत्म इस जीत से खत्म हो गया. और वह रहा केएल राहुल का शतकीय पारी से नंबर-4 पर पूरी तरह कब्जा कर इस बहस को अंतर कर देना. महीनों से बहस चल रही थी कि कौन होगा नंबर-4 बल्लेबाज, लेकिन राहुल ने शतक जड़ साबित कर दिया कि वह मुख्य दौर में नंबर-4 की भूमिका निभाने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं.

Soumya Sarkar

Shakib Al Hasan



पहला पावर-प्ले (1 से 10 ओवर): 30 गज के घेरे के बाहर अधिकतम 2 फील्डर: जसप्रीत बुमराह ने दिखाया ट्रेलर !

दूसरी पारी में पिच पहले से आसान हुई, भारतीय बॉलरों की आत्मसंतुष्टि भी उनके चेहरे और बॉलिंग के अंदाज पर साफ दिखाई पड़ी. दिशा और लंबाई में नियमित अंतराल पर भटकाव शमी में दिखाई पड़ा, तो बुमराह में भी. यही कारण रहा कि 9वें ओवर तक बांग्लादेश के ओपनर लिटन दास और सौम्य सरकार अपनी टीम को बिन किसी नुकसान के 48 रन तक पहुंचाने में कामयाब रहे, लेकिन बुमराह भटकाव के बीच दम भी लगाते दिखाई पड़े. इसका इनाम उन्हें पहले पावर-प्ले के आखिरी मतलब 10वें ओवर में देखने को मिला. पहले चौथी गेंद पर सौम्य सरकार को विकेट के पीछे लपकवाया, तो ठीक अगली ही यॉर्कर पर अनुभवी शाकिब-अल-हसन की आंखें खोल दीं! वास्तव में बुमराह हैट्रिक पर थे, लेकिन यह उनके भाग्य में नहीं थी. लेकिन बुमराह ने इन तेवरों से इंग्लिश मीडिया को भी बता दिया कि यह तो ट्रेलर है! पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त !!

दूसरा पावर-प्ले (11 से 40 ओवर): 30 गज के घेरे के बाहर अधिकतम 4 फील्डर: शानदार अंदाज में खत्म हुआ सूखा !

दूसरे पावर-प्ले में लिटन दास और अनुभवी मुश्फिकुर रहीम ने भारतीय बॉलरों के चेहरे बुझा दिए! इन दोनों ने तीसरे विकेट के लिए 120 रन की साझेदारी निभाई. लगा कि ये और भी बड़ी साझेदारी करेंगे. पर युजवेंद्र चहल ने शानदार अंदाज में करीब बीस ओवर बाद विकेटों के अकाल को खत्म किया! लगातार दो गेंदों पर विकेट चटकाकर. पहले लिटन को चलता किया, तो अगली ही गेंद पर मोहम्मद मिथुन को. बस इसके बाद दो विकेटों की राह लगातार खुल गई. युजवेंद्र ने दरवाजा खोला, तो कुलदीप यादव दौड़ते हुए इसमें घुस गए! कुलदीप भी एक समय हैट्रिक पर थे, पर उनकी भी युजवेंद्र और बुमराह की तरह बात बनी नहीं. कुल मिलाकर दूसरे पावर-प्ले में अच्छी बात यह रही कि दोनों स्पिनरों ने कप्तान को भरोसा दे दिया.

विकेट पतन: 49-1 (सरकार, 9.4), 49-2 (शाकिब, 9.5), 169-3 (लिटन, 31.3), 169-4 (मिथुन, 31.4), 191-5 (महमूदुल्लाह, 35.4), 216-6 (मुश्फिकुर, 39.2), 216-7 (मोसादेक 39.3), 216-8 (शब्बीर, 40.2)

इससे पहले न्‍यूजीलैंड के खिलाफ पहले प्रैक्टिस मैच में करारी हार झेलने के बाद वर्ल्‍डकप (World Cup 2019) में अपने अभियान से पूर्व भारत ने अपने आखिरी वॉर्म-अप मैच में बाग्लादेश के सामने जीत के लिए 360 रनों का टारगेट रखा. भारत की शुरुआत खराब रही थी और दोनों ओपनर सस्ते में पवेलियन लौट गए थे. लेकिन इसके बाद केएल राहुल (108 रन, 99 गेंद, 12 चौके, 4 छक्के) और महेंद्र सिंह धोनी (113 रन, 78 गेंद, 8 चौके, 7 छक्के) की बेहतरीन शतकीय पारी की बदौलत भारत ने शुरुआती झटकों से बांग्लादेश के ऊपर बहुत ही बड़े स्कोर का बोझ लाद दिया. केएल राहुल (KL Rahul) और धोनी (MS Dhoni) ने मुख्य दौर में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ पांच जून को खेले जाने वाले मैच से पहले दोनों हाथों से मौके को भुनाया. और इस कोशिश से भारत कोटे के 50 ओवरों में 7 विकेट पर 359 रनों तक पहुंचने में कामयाब रहा. रुबैल हुसैन और शाकिब-हल-हसन दोनों ने दो-दो विकेट चटकाए.

पहला पावर-प्ले (1 से 10 ओवर): 30 गज के घेरे के बाहर अधिकतम 2 फील्डर: पावर की लड़ाई बांग्लादेश के नाम!

नहीं चली सुपर सितारों की !

धवन तीसरे ओवर में लौटे, तो इसके बाद भी शुरुआती दस ओवरों में बांग्लादेशी गेंदबाजों ने हिटमैन और विराट कोहली की पावर को बांध कर रख दिया! मुस्तिफजुर रहमान और मशरफे मुर्तजा की अच्छी सीम व स्विंग और बांग्लादेशी गेंदबाजी यूनिट की रणनीति को पूरी तरह से अंजाम दिया गेंदबाजों ने. और कोहली जैसा बल्लेबाज भी शुरुआती दस ओवरों में असहाय सा बन कर रह गया! हिटमैन के हिट्स पर भी ब्रेक लग गया. और पहला पावर-प्ले खत्म होने के बाद भारत का स्कोर जहा रहां 1 विकेट पर 34 रन, तो विराट के रहे 21 पर 16, तो रोहित के 30 गेंदों पर 15 रन.

सवाल अब यह भी बड़ा हो चला!

न्यूजीलैंड के खिलाफ केनिंगटन ओवल और बांग्लादेश के खिलाफ कॉर्डिफ की पिच में बस एक ही गेंद रहा. अंतर यह कि इसमें शरुआती ओवरों में पिछले मैच जैसा कुछ हद तक दोहरा उछाल नहीं था. और गेंद काफी रुक कर नहीं आ रही थी. इन दो बातों को छोड़ दें, तो केनिंगटन ओवल की तरह यहां भी पिच ठीक-ठाक हरियाली थी. सीम और स्विंग पिछले मुकाबले जैसी ही हो रही थी. घटा ने बांग्लादेशी गेंदबाजों की साथ दिया, तो मौसम गेंदबाजों के और मनमाफिक हो गया. बारिश के व्यवधान ने रोहित और धवन का ध्यान जरूर भंग गिया, लेकिन इससे सीम और स्विंग खेलने की योग्यता से ज्यादा कुछ लेना देना नहीं है. एप्रोच दोनों ने ही सतर्कता भरी रखी, लेकिन मुस्तफिजुर की गेंद पर धवन ने चिर-परिचित फ्लिक खेलने की कोशिश की, तो साफ एलबीब्ल्यू पकड़े धवन. और नॉन-स्ट्राइकर रोहित शर्मा ने पुष्टि की, तो रिव्यू लेने की भी हिम्मत नहीं जुटा सके. एक बार फिर खराब शुरुआत, स्विंग और सीम के सामने ओपनरों की बेबसी या परेशानी, धवन का कॉन्फिडेंस. वास्तव में मुख्य दौर के पहले मैच से अब ओपनिंग को लेकर ही कई सवाल खड़े हो गए.

दूसरा पावर-प्ले (11 से 40 ओवर): 30 गज के घेरे के बाहर अधिकतम 4 फील्डर: मिड्ल ऑर्डर में मिला भरोसा !

केएल राहुल ने खत्म की नंबर-4 की पहेली!

उम्मीद है कि केएल राहुल की पारी के बाद अब मीडिया में नंबर-4 क्रम को लेकर कोई सवाल नहीं उठेगा. इस बाबत बेहतरीन शतक जड़कर राहुल ने इस बहस को ही खत्म कर दिया. पहले मैच की नाकामी के बाद केएल राहुल दबाव में बल्लेबाजी करने उतरे थे. और दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ पांच जून को पहले मुकाबले से पहले मिले इस आखिरी मौके को केएल राहुल ने दोनों हाथों से दबोचते हुए पूरी तरह भुनाया. कुछ देर सतर्कता बरतने के बाद राहुल का बल्ला मुखर होता गया. बेहतरीन कट और पुल नियमित अंतराल पर उनके बल्ले से पहते रहे. और जब इसमें धोनी का तड़का लगा, तो उन्हें और हौसला मिल गया. और दूसरा पावर-प्ले मतलब 40वां ओवर खत्म होने के कुछ ही देर बाद राहुल ने 94 गेंदों पर शतक और फिर 98 गेंदों पर 108 रन बनाकर राहुल नंबर-4 क्रम की पहेली को पूरी तरह सुलझा दिया. और पांचवें विकेट के लिए 164 रन जोड़कर मैनेजमेंट को भरोसा दे दिया कि अगर आगे के मैचों में टॉप ऑर्डर जल्द सिमट जाता है, तो मिड्ल ऑर्डर जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार है.

तीसरा पावर-प्ले (41 से 50 ओवर): 30 गज के घेरे के बाहर अधिकतम 5 फील्डर: पुराने धोनी, नया रूप !

भारत इस मैच से बड़ा पॉजेटिव धोनी का 'नया रूप' आगे लेकर जाएगा! बहुत ही लंबे समय बाद धोनी इंटरनेशनल क्रिकेट में पुराने अंदाज में दिखाई पड़े, लेकिन यहां उनका रूप नया था. और यह रूप था 'टेनिस शॉट' और घुटने टेक कर लंबे-लंबे छक्के जड़ना. ऐसे शॉट धोनी के बल्ले से बमुश्किल ही आईपीएल में भी देखे गए हैं, लेकिन शायद धोनी ने इंग्लैंड के मैदानों को देखते हुए खुद के लिए यह नया रूप धारण किया. और माही अर्द्धशतक बनने के बाद तो बांग्लादेशी गेंदों पर खासकर स्लॉग ओवरों में किसी भूखे शेर की तरह टूट कर पड़े!

धोनी ने विशेषकर रुबैल को निशाने पर लिया और फिर बाद में 49वें ओवर में अबु जाएद पर पावरफुल छक्का जड़कर सिर्फ 73 गेंदों पर शतक जड़कर दुनिया भर के गेंदबाजों को मैसेज दे दिया कि उम्र भले ही 37 की हो चली हो, लेकिन वह शुरू होने जा रहे वर्ल्ड कप इसी तूफानी अंदाज में बल्लेबाजी करने जा रहे हैं. धोनी के आतिशी तेवरों से भारत ने तीसरे पावर प्ले (41 वें से 50वां ओवर, आखिरी दस ओवर) में 116 रन बटोरे.

विकेट पतन: 5-19 (धवन, 2.5), 50-2 (रोहित, 13.3), 83-3 (विराट, 18.4), 102-4 (विजय शंकर, 21.6), 266-5 (केएल राहुल, 43.2), 326-6 (पंड्या, 47.3), 348-7 (धोनी, 49.2), 262- (सैफुद्दीन, 48.4), 266-10 (मेहंदी, 49.3)

इससे पहले बांग्‍लादेश के कप्‍तान मशरफे मुर्तजा ने टॉस जीता और पहले बॉलिंग का फैसला लिया . बारिश के कारण मैच कुछ देर से शुरू हुआ. रोहित शर्मा और शिखर धवन ने भारत की पारी शुरू की, लेकिन दो गेंद ही फेंकी जा सकी थीं कि बारिश फिर बाधा बन गई. खेल जब रोका गया उस समय भारत का स्‍कोर बिना विकेट खोए 4 रन था. रोहित शर्मा 3 और शिखर धवन 1 रन बनाकर क्रीज पर थे.

वहीं न्यूजीलैंड के खिलाफ शनिवार को खेले गए पहले प्रैक्टिस मैच की बात करें, तो भारतीय टीम (Team India) की बल्‍लेबाजी बुरी तरह से नाकाम रही थी. दूसरे और अपने अंतिम अभ्यास मैच में वापसी करके विराट ब्रिगेड हर विभाग को चाक चौबंद करने का प्रयास करेगी. खिताब के प्रबल दावेदार भारत की इंग्लैंड पहुंचने पर शुरुआत अनुकूल नहीं रही और उसे ओवल में पहले अभ्यास मैच में न्यूजीलैंड से छह विकेट से हार झेलनी पड़ी थी. दोनों टीमें इस प्रकार रहीं...

भारत: विराट कोहली (कप्तान), रोहित शर्मा, शिखर धवन, केएल राहुल, विजय शंकर, महेंद्र सिंह धोनी (विकेटकीपर), केदार जाधव, दिनेश कार्तिक, युजवेंद्र चहल, कुलदीप यादव, भुवनेश्वर कुमार, जसप्रीत बुमराह, हार्दिक पंड्या, रवींद्र जडेजा और मोहम्मद शमी.

बांग्लादेश: मशरफे मुर्तजा (कप्तान), अबू जैद, लिटन दास (विकेटकीपर), महमूदुल्लाह, मेहदी हसन, मोहम्मद मिथुन, मोहम्मद सैफुद्दीन, मोसद्देक हुसैन, मुशफिकुर रहीम (विकेटकीपर), मुस्ताफिजुर रहमान, रूबेल हुसैन, शाकिब अल हसन, सौम्य सरकार, तमीम इकबाल.

वीडियो: विराट कोहली बोले, यह वर्ल्‍डकप हमारे लिए चुनौतीपूर्ण