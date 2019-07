नई दिल्ली:

वर्ल्डकप 2019 (World Cup 2019) विजेता इंग्लैंड टीम (England Cricket team) के हीरो साबित हुए स्टार ऑलराउंडर बेन स्टोक्स (Ben Stokes) को 'न्यूजीलैंडर ऑफ द ईयर' (New Zealander Of The Yea) अवॉर्ड के लिए नामांकित किया गया है. स्टोक्स ने न्यूजीलैंड के खिलाफ हुए फाइनल मुकाबले में 84 रनों की शानदार पारी खेलते हुए अपनी टीम की जीत में अहम भूमिका निभाई थी. हालांकि न्यूजीलैंड द्वारा दिए गए 242 रनों के लक्ष्य के जवाब में मेजबान टीम ने भी आठ विकेट खोकर 241 रन बनाए और मैच टाई करा लिया. इसके बाद सुपर ओवर हुआ. इसमें इंग्लैंड ने छह बॉल पर 15 रन बनाए. जवाब में खेलने उतरी कीवी टीम (New Zealand Cricket team) ने भी इतने ही रन बनाकर मैच को एक बार फिर टाई करा दिया. मैच के दो बार टाई होने के बाद बाउंड्री काउंटिंग के आधार पर इंग्लैंड को विजेता घोषित किया गया. स्टोक्स के साथ ही कीवी कप्तान केन विलियमसन (Kane Williamason) को भी इस अवॉर्ड के लिए नामांकित किया गया है.