साउथम्प्टन:

शाकिब अल हसन ने किसी एक मैच में 50+ का स्‍कोर करने और 5 विकेट हासिल करने का कारनामा अंजाम दिया. यह कमाल करने वाले वे बांग्‍लादेश के पहले क्रिकेटर हैं. स्‍वाभाविक रूप से शाकिब को ही मैन ऑफ द मैच घोषित किया गया. इस जीत के साथ बांग्‍लादेश की सेमीफाइनल में प्रवेश की उम्‍मीदें बरकरार हैं. दूसरी ओर अफगानिस्‍तान की यह सातवीं हार है और उसके अंकों का खाता अभी तक नहीं खुला है.

SCORECARD

COMMENTARY

SEE MATCH GRAPHICS

अफगानिस्‍तान की पारी: गेंदबाजी में भी चला शाकिब का जादू

बांग्‍लादेश के 262 के स्‍कोर के जवाब में गुलबदीन नैब और रहमत शाह की जोड़ी ने अफगानिस्‍तान टीम को शानदार शुरुआत दी और पांच रन प्रति ओवर के आसपास का रन औसत रखते हुए 49 रन की साझेदारी कर डाली. टीम को पहला झटका रहमत शाह (24) के रूप में लगा जिन्‍हें शाकिब अल हसन की गेंद पर तमीम इकबाल ने कैच किया. रहमत ने 35 गेंदों पर यह रन बनाए जिसमें तीन चौके शामिल थे. पहले क्रम पर हशमतुल्‍ला शाहिद बैटिंग के लिए आए.रहमत के आउट होने के बाद अफगानिस्‍तान की रन गति में गिरावट आ गई थी.पारी के 21वें ओवर में बांग्‍लादेश को गुलबदीन को आउट करने का मौका मिला था लेकिन थ्रो ठीक न होने के कारण यह मौका हाथ से जाता रहा. हालांकि मोसाद्दक के इस ओवर में अफगानिस्‍तान का दूसरा विकेट हसमतुल्‍ला शाहिदी (11) के रूप में गिर गया. उन्‍हें विकेटकीपर रहीम ने स्‍टंप किया.25 ओवर के बाद अफगानिस्‍तान का स्‍कोर दो विकेट खोकर 98 रन था. हालांकि अफगानिस्‍तान ने शुरुआती 25 ओवर में दो ही विकेट गंवाए थे लेकिन उसके लिए Required Run Rate बढ़ता जा रहा था. 25 ओवर के बाद टीम को 165 रन की जरूरत थी.

अफगानिस्‍तान के 100 रन 25.2 ओवर में पूरे हुए. 29वें ओवर में हरफनमौला शाकिब अल हसन ने दो विकेट लेकर मैच को काफी हद तक बांग्‍लादेश के पक्ष में मोड़ दिया. पहली गेंद पर उन्‍होंने गुलबदीन (47) को लिटन दास से कैच कराया और एक गेंद के बाद ही नए बल्‍लेबाज मोहम्‍मद नबी (0) को बोल्‍ड कर दिया. भारत के खिलाफ मैच में अर्धशतक जमाने वाले नबी को रन गति को तेज करने के लिए प्रमोट किया गया था लेकिन यह प्रयोग सफल नहीं हो पाया. शाकिब अल हसन का गेंदबाजी में जलवा आगे भी जारी रहा. उन्‍होंने असगर अफगान को अतिरिक्‍त खिलाड़ी सब्‍बीर से कैच कराकर अफगानिस्‍तान को पांचवां झटका दे डाला. पहले गिरे 5 विकेटों में से चार शाकिब के खाते में गए थे.टीम का छठा विकेट इकराम अली (11) के रूप में गिरा जो रन आउट हुए. अफगानिस्‍तान के 150 रन 37.3 ओवर में पूरे हुए. समीउल्‍ला शिनवारी और नजीबुल्‍ला की जोड़ी ने अफगानिस्‍तान के स्‍कोर को 175 रन के पार पहुंचा दिया. हालांकि इस दौरान वांछित रन औसत 9 रन प्रति ओवर से ऊपर पहुंच चुका था.43वें ओवर में शाकिब ने नजीबुल्‍ला (23) को रहीम से स्‍टंप कराकर न केवल अपना पांचवां विकेट लिया बल्कि अफगानिस्‍तान की पारी के अंत के और करीब पहुंचा दिया. मैच में शाकिब ने 50+ स्‍कोर करने के अलावा पांच विकेट लेकर अपना नाम खास खिलाड़ि‍यों की सूची में शामिल कर लिया. इसके थोड़ी ही देर बाद राशिद खान (2) आउट हो गए, उन्‍होंने मुस्‍तफिजुर ने मिडविकेट पर मुर्तजा से कैच कराया.अफगानिस्‍तान के अगले दो विकेट दौलत जादरान और मुजीब उर रहमान के रूप में गिरे. ये दोनों बल्‍लेबाज अपना खाता भी नहीं खोल पाए. अफगानिस्‍तान टीम 47 ओवर में 200 रन पर सिमट गई. बांग्‍लादेश के लिए शाकिब ने 29 रन देकर पांच विकेट लिए. मुस्‍तफिजुर के खाते में दो विकेट आए.

विकेट पतन: 49-1 (रहमत शाह, 10.5), 79-2 (हसमतउल्‍ला, 20.5), 104-3 (गुलबदीन, 28.1), 104-4 (नबी, 28.3), 117-5 (असगर, 32.2), 132-6 (इकराम, 35.1), 188-7 (नजीबुल्‍ला, 42.4), 191-8 (राशिद, 43.3), 195-9 (दौलत, 45.4), 200-10 (मुजीब, 46.6)

Half-century and a five-for – Shakib Al Hasan, take a bow! https://t.co/WtyBUahTqY — ICC (@ICC) June 24, 2019

बांग्‍लादेश की पारी: मुशफिकुर और शाकिब ने जड़े अर्धशतक

पहले बैटिंग करते हुए बांग्‍लादेशी पारी का आगाज लिटन दास और तमीम इकबाल ने किया.पारी के पहले दो ओवर में लिटन दास ने चौके जड़कर अपने तेवर दिखाए. हालांकि लिटन (16) ज्‍यादा देर नहीं टिके, मुजीब उर रहमान की गेंद पर उनका कैच स्लिप पर शाहिदी ने लपका. अम्‍पायर ने रिव्‍यू लेने के बाद यह फैसला अफगान टीम के पक्ष में दिया.पहले क्रम पर अब शाकिब अल हसन क्रीज पर थे.पहले पावरप्‍ले (10 ओवर) के बाद बांग्‍लादेश का स्‍कोर एक विकेट खोकर 44 रन था. टीम के 50 रन 11.1 ओवर में पूरे हुए.तमीम और शाकिब की साझेदारी 50 रन के पार पहुंच चुकी थी.पहले पावरप्‍ले (10 ओवर) के बाद बांग्‍लादेश का स्‍कोर एक विकेट खोकर 44 रन था. टीम के 50 रन 11.1 ओवर में पूरे हुए. बांग्‍लादेश का स्‍कोर 100 रन तक पहुंचने के पहले अफगानिस्‍तान तमीम इकबाल (36) का विकेट भी लेने में कामयाब हो गया. उन्‍हें मो. नबी ने बोल्‍ड किया. 18वें ओवर में अम्‍पायर ने राशिद की गेंद पर शाकिब अल हसन को एलबीडब्‍ल्‍यू दे दिया था लेकिन बांग्‍लादेश रिव्‍यू लेकर फैसला अपने पक्ष में कराने में सफल रहा. शाकिब और मुशफिकुर की जोड़ी ने स्‍कोर 100 रन के पार पहुंचाया. बांग्‍लादेशी टीम के 100 रन 22.3 ओवर में पूरे हुए. 25 ओवर के बाद बांग्‍लादेश का स्‍कोर दो विकेट खोकर 132 रन था.

भारत के खिलाफ मैच के तरह बांग्‍लादेश के खिलाफ भी अफगानिस्‍तान की गेंदबाजी कसी हुई थी. यही कारण था कि 25 ओवर के बाद भी बांग्‍लादेश टीम का रन औसत 5 रन प्रति ओवर के नीचे ही चल रहा था. शाकिब का अर्धशतक 66 गेंदों पर चार चौकों की मदद से पूरा हुआ.30वें ओवर में शाकिब (51 रन, 69 गेंद, एक चौका) को आउट करके स्पिनर मुजीब उर रहमान ने अफगानिस्‍तान को बड़ी सफलता दिलाई.31.3 ओवर में बांग्‍लादेश के 150 रन पूरे हुए.बांग्‍लादेश का चौथा विकेट सौम्‍य सरकार (3) के रूप में मुजीब के ही खाते में गया. चार अहम विकेट गिरने के बाद बांग्‍लादेश का रनरेट नीचे आ गया था.मुश्किल वक्‍त में विकेटकीपर बल्‍लेबाज मुशफिकुर रहीम बांग्‍लादेश के लिए शानदार बैटिंग कर रहे थे. उनकी फिफ्टी 56 गेंदों पर दो चौकों और एक छक्‍के की मदद से पूरी हुई.बांग्‍लादेश के 200 रन 40.5 ओवर में पूरे हुए. टीम को पांचवीं सफलता गुलबदीन ने महमूदुल्‍ला (27) को मोहम्‍मद नबी से कैच कराकर दिलाई. नियमित अंतराल में बांग्‍लादेश के विकेट‍ गिर रहे थे, इस कारण उसका रन औसत ऊंचाई नहीं छू पा रहा था.बांग्‍लादेश के 250 रन 48.1 ओवर में पूरे हुए. टीम के अगले दो विकेट मुशफिकुर रहीम (83 रन, 87 गेंद, चार चौके और एक छक्‍का) और मोसाद्दक हुसैन (35) के रूप में गिरे. मोसाद्दक 50वें ओवर की आखिरी गेंद पर आउट हुए. मुजीब उर रहमान ने सर्वाधिक तीन विकेट लिए.

विकेट पतन: 23-1 (लिटन, 4.2), 82-2 (तमीम, 16.6), 143-3 (शाकिब, 29.2), 151-4 (सरकार, 31.6), 207-5 (महमूदुल्‍लाह, 42.6), 251-6 (रहीम, 48.3), 262-7 (मोसाद्दक, 49.6)

Bangladesh finish their 50 overs on 262/7.



Mushfiqur Rahim top-scored for his side with 83 while Mujeeb Ur Rahman starred for Afghanistan with 3/39 from his 10 overs. #BANvAFG | #CWC19 pic.twitter.com/Rvfai51m9J — ICC (@ICC) June 24, 2019

IND vs AFG: इसलिए सचिन तेंदुलकर ने धोनी-जाधव की बैटिंग पर उठाया सवाल

World Cup 2019: इस 'वजह' से ICC ने कप्तान विराट कोहली पर लगाया जुर्माना

दोनों टीमें इस प्रकार थीं..

बांग्लादेश: तमीम इकबाल, सौम्य सरकार, शाकिब अल हसन, मुशफिकुर रहीम, लिटन दास, महमूदुल्लाह, मोसद्दक हुसैन, मोहम्मद सैफुद्दीन, मेहंदी हसन, मशरफे मुर्तजा (कप्‍तान), मुस्तफ़िज़ुर रहमान

अफगानिस्तान: गुलबदीन नैब (कप्‍तान), रहमत शाह, हशमतुल्ला शाहिदी, असगर अफगान, मोहम्मद नबी, नजीबुल्लाह जादरान, समीउल्लाह शेनवारी, राशिद खान, इकराम अली, दौलत जादरान, मुजीब उर रहमान

वीडियो: टीम इंडिया की पाकिस्‍तान पर शानदार जीत