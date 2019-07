साउथ अफ्रीका ने ऑस्ट्रेलिया को हराया, 9 जुलाई को सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड से भिड़ेगा भारत

LIVE SCORE BOARD

इससे पहले दक्षिण अफ्रीका ने पहले बल्लेबाजी करते हुए ऑस्ट्रेलिया को कोटे के 50 ओवरों में जीतने के लिए 326 रनों का लक्ष्य दिया है. निश्चित ही, यह एक ऐसा लक्ष्य है, जिसे हासिल करन के लिए ऑस्ट्रेलिया को ए़ड़ी-चोटी का जोर लगाना पड़ेगा. और दक्षिण अफ्रीका को यहां तक पहुंचाने में कप्तान फैफ डु प्लेसिस (100 रन, 94 गेंद, 7 चौके, 2 छक्के) और वॉन डेर डुसेन (95 रन,97 गेंद, 4 चौके, 4 छक्के) का सबसे बड़ा योगदान रहा. इन दोनों के अलावा क्विंटन डि कॉक (52 रन, 51 गेंद, 7 चौके) ने भी उपयोगी पारी खेली. इस समग्र प्रयास से दक्षिण अफ्रीका कोटे के 50 ओवरों में 6 विकेट पर 325 रनों के मजबूत स्कोर तक पहुंचने में कामयाब रही.

शानदार शुरुआत दी ओपनरों ने

हाशिम अमला चोट के कारण इस मैच में नहीं खेले. उनके स्थान पर डी कॉक के साथ एडिन मार्कराम (34) बल्लेबाजी करने आए. इस सलामी जोड़ी ने पहले विकेट लिए 79 रन जोड़ टीम को तेज शुरुआत दी. नाथन लॉयन ने मार्कराम को आउट कर ऑस्ट्रेलिया को पहली सफलता दिलाई और हावी होने की कोशिश की, लेकिन डी कॉक ने कप्तान के साथ मिलकर टीम का स्कोर 100 के पार पहुंचा दिया.

एक साथ चले फैफ व डुसैन

कप्तान और डुसेन ने बेहतरान पारियां खेलीं और विकेट पर पैर जमाए. डु प्लेसिस ने जेसन बेहरनडॉर्फ द्वारा फेंके गए 43वें ओवर की दूसरी गेंद पर एक रन ले अपना पहला विश्व कप शतक पूरा किया, लेकिन इसी ओवर की अखिरी गेंद पर वह आउट हो गए, उन्होंने अपनी पारी में 94 गेंदों का सामना किया और सात चौके और दो छक्के लगाए. यहां से डुसेन ने स्कोर बोर्ड चालू रखा, वह हालांकि अपना शतक पूरा नहीं कर पाए और पारी की आखिरी गेंद पर पैट कमिंस ने उन्हें बोल्ड कर दिया. डुसेन ने 97 गेंदों की पारी में चार चौके और इतने ही छक्के लगाए. फैफ और डुसेन ने तीसरे विकेट के लिए 137 रन जोड़े, जो दक्षिण अफ्रीका के विशाल स्कोर की रीढ़ साबित हुए.

केट पतन: 79-1 (मार्कराम, 11.3), 114-2 (डि कॉक, 17.4), 265-3 (फैफ, 42.6), 295-4 (डुमिनी, 46.5), 317-5 (प्रिटोरियस, 48.5), 327 (डेर डुसेन, 49.6)

इससे पहले दक्षिण अफ्रीका ने टॉस जीतकर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले बैटिंग करने का फैसला किया है. मौजूदा चैंपियन टीम इस मैच को जीतकर लीग स्तर का समापन शीर्ष पर रहते हुए करना चाहेगी. आस्ट्रेलिया के पास अभी 14 अंक हैं. इस मैच में जीत उसे 16 अंक दिला देगी. लेकिन अगर वह हार जाती है और इसी दिन भारत लीड्स में खेले जाने वाले मैच में श्रीलंका को हरा देता है तो ऑस्ट्रेलिया दूसरे स्थान पर आ जाएगी, क्योंकि भारत के अभी 13 अंक हैं और जीतने के बाद उसके 15 हो जाएंगे. ऐसे में पहले स्थान के साथ अंत करने के लिए ऑस्ट्रेलिया को जीत ही चाहिए.



मौजूदा विजेता का इस विश्व कप में प्रदर्शन शानदार रहा है. मजबूत बल्लेबाजी और गेंदबाजी से उसने एकतरफा जीतें हासिल की हैं. दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ भी उसका पलड़ा भारी माना जा रहा है क्योंकि दक्षिण अफ्रीका का मौजूदा फॉर्म बेहद खराब है. वह इस समय आठ मैचों में दो जीत और पांच हार के साथ पांच अंक लेकर आठवें स्थान पर है. चलिए दोनों देशों की फाइनल इलेवन के बारे में जान लीजिए:

