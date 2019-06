World Cup 2019, AUS vs PAK: 'कमर टूटना' बन गया पाकिस्तान की ऑस्ट्रेलिया से 41 रन की हार की वजह

टांटन:

लेकिन यहां से हसन अली ने तेज 32 और फिर वहाब रियाज ने कप्तान सरफराज के साथ आठवें विकेट के लिए कीमती 64 रन जोड़कर पाकिस्तानी समर्थकों के चेहरे पर फिर से उम्मीद की किरण जगा दी, लेकिन पिछले कुछ मैचों की तरह 45वें ओवर में लेफ्टी मिशेल स्टॉर्क ने जब वहाब सहित दो विकेट चटकाए, तो उन्होंने एक तरह से पाकिस्तान की जीत की पुष्टि भी कर दी. इसके बाद पाकिस्तान की पारी को सिमटने में ज्यादा देर नहीं लगी और पूरी पाक टीम 45.4 ओवरों में 266 रनों पर सिमट गई. ऑस्ट्रेलिया के लिए पैट कमिंस ने तीन, जबकि स्टॉर्क व रिचर्ड्सन ने दो-दो विकेट चटकाए. वहीं, काउल्टर निले और एरॉन फिंच के हिस्से एक-एक विकेट आया.

कुल मिलाकर पाकिस्तान के लिए एक समय इमाम उल हक ने शुरुआती नुकसान से उबारते हुए मैच बनाकर दे दिया था. लेकिन एक समय जब सिर्फ 14 गेंदों के भीतर पाकिस्तान ने तीन बड़े दिग्गजों के विकेट गंवाए, तो मैच की तस्वीर तकरीबन साफ हो गई. हालांकि, बाद में पुछल्लों ने दम जरूर दिखाया, लेकिन यह 14 गेंदों के भीतर आउट हुए इमाम, मोहम्मद हफीज और फिर खाता न खोल सकने वाले पूर्व कप्तान शोएब मलिक ही रहे, जिसके कारण पाकिस्तान की कमर टूट गई. और यही पाकिस्तान की हार का कारण बनी. ऑस्ट्रेलिया के लिए पैट कमिंस ने तीन व स्टॉर्क और रिचर्डसन ने दो-दो विकेट चटकाए, तो कप्तान फिंच और काउल्टर नाइल के हिस्से एक-एक विकेट आया. डेविड वॉर्नर मैन ऑफ द मैच रहे.

पहला पावर-प्ले (1 से 30 ओवर): 30 गज के घेरे के बाहर अधिकतम 2 फील्डर: पाकिस्तान की खराब शुरुआत

पिच पारी के दूसरे हिस्से में भी बैटिंग के एकदम अनुकूल थी. हालांकि कंगारु सीमरों ने गेंद को अच्छा सीम व स्विंग कराया और गेंदों की नजाकत को भांपते हुए पाक ओपनर इमाम उल हक और फखर जमां ने सुरक्षात्मक रवैया ही अख्तियार किया. लेकिन पिच की महक को अच्छी तरह से सूंघने से पहले ही फखर जमां चलते बने. दो ओवर की मंदी के बाद तीसरे ओवर में फखर जमां ने पैट कमिंस के खिलाफ हाथ खोलने की कोशिश की. आउट स्विंगर और जमां ने हाथ खोलने की कोशिश की, लेकिन गेंद बल्ला का बाहरी किनारा लेती हुई थर्डमैन की हथेलियों में जा समाई. और पाकिस्तान की अच्छी शुरुआत पर फिर गया पानी. इसके बाद बाबर आजम ने सकारात्मक रवैया दिखाया. कमिंस पर कुछ चौके भी जड़े और इमाम ने दूसरे छोर पर धैर्य और सतर्कता से उनका साथ दिया. नतीजन 10 ओवर खत्म होने तक पाकिस्तान को दूसरा झटका नहीं ही लगा और स्कोर हो गया 51 रन. इस समय बाबर 26, तो इमाम 20 पर थे.



विकेट पतन: 2-1 (फखर, 2.1), 56-2 (बाबर, 10.5), 123- 3 (इमाम, 25.1), 146-6 (हफीज, 26.6), 147-5 (शोएब, 27.3), 160-6 (आसिफ, 29.6), 200-7 (हसन, 33.5), 264-(वहाब, 44.2), 265-9 (आमिर, 44.4), 266-10 (सरफराज, 45.4)

इससे पहले बाएं हाथ के ओपनर डेविड वॉर्नर (David Warner) के शतक (107 रन) और पहले विकेट के लिए उनकी कप्‍तान एरॉन फिंच (Aaron Finch) के साथ 146 रन की साझेदारी के बावजूद ऑस्‍ट्रेलिया की टीम पाकिस्‍तान के खिलाफ (Australia vs Pakistan) वर्ल्‍डकप 2019 (World Cup 2018) के मैच में 49 ओवर में 307 रन बनाकर आउट हो गई. पाकिस्‍तान के लिए बाएं हाथ के गेंदबाज मोहम्‍मद आमिर (Mohammad Amir) ने सर्वाधिक पांच विकेट लिए. टांटन के कूपर एसोसिएट्स काउंटी ग्राउंड पर पाकिस्‍तान (Pakistan Team)के कप्‍तान सरफराज अहमद ने टॉस जीतकर पहले बॉलिंग चुनी. मैदान पर छाए बादलों को देखते हुए यह फैसला सही था लेकिन फिंच-वॉर्नर की जोड़ी ने जोरदार बैटिंग करते हुए सरफराज की रणनीति पर पानी फेर दिया. हालांकि पाकिस्‍तान की पहले विकेट के लिए हुई बड़ी साझेदारी में पाकिस्‍तान की खराब फील्डिंग और तकदीर ने भी कुछ साथ दिया. पाकिस्‍तान की फील्डिंग आज खराब रही और आसिफ अली ने ही दो कैच टपकाए. पाकिस्‍तान के लिहाज से अच्‍छी बात यही रही कि फिंच (82)और वॉर्नर के अलावा ऑस्‍ट्रेलिया का कोई भी बल्‍लेबाज बड़ा स्‍कोर करने में सफल नहीं हो सका. एक समय ऑस्‍ट्रेलिया टीम (Australia Team) 350+ के स्‍कोर की ओर बढ़ती नजर आ रही थी लेकिन पाकिस्‍तान के गेंदबाजों ने डेथ ओवर्स में लगातार विकेट झटके और कंगारू टीम के कदम 307 रन पर रोक दिए.

ऑस्‍ट्रेलियाई पारी: वॉर्नर और फिंच की शतकीय साझेदारी

ऑस्‍ट्रेलिया की बैटिंग की शुरुआत एरॉन फिंच और डेविड वॉर्नर की जोड़ी ने की. पारी का पहला चौका दूसरे ओवर में वॉर्नर ने शाहीन अफरीदी क गेंद पर लगाया. शाहीन अफरीदी की बॉलिंग को दोनों ओपनरों ने खास तौर पर निशाना बनाया. पारी के चौथे ओवर में फिंच ने इस गेंदबाज के खिलाफ छक्‍का और वॉर्नर ने चौका लगाया. अफरीदी के स्‍थान पर आक्रमण पर लाए गए हसन अली के खिलाफ आठवें ओवर में वॉर्नर ने दो चौके जड़े. ऑस्‍ट्रेलिया के 50 रन 9.1 ओवर में पूरे हुए. पहले पॉवरप्‍ले (10 ओवर) के बाद स्‍कोर बिना विकेट खोए 56 रन था. 13वें ओवर में फिंच को उस समय जीवनदान मिला जब वहाब रियाज की गेंद पर स्लिप में आसिफ अली कैच नहीं पकड़ सके. विकेट पर समय गुजरने के बाद फिंच और वॉर्नर की जोड़ी खुलकर खेलने लगी थी.फिंच का अर्धशतक 63 गेंदों पर छह चौकों और एक छक्‍के की मदद से पूरा हुआ. जल्‍द ही दोनों ओपनरों के बीच शतकीय साझेदारी 100 ही गेंदों पर पूरी हुई.21वें ओवर में फिंच ने हफीज को लगातार दो छक्‍के जड़े. फिंच के आक्रामक तेवरों के कारण ऑस्‍ट्रेलिया का स्‍कोर फर्राटा लगा रहा था.22वें ओवर में वॉर्नर ने हसन अली को चौका लगाते हुए वर्ल्‍डकप 2019 में अपना तीसरा अर्धशतक पूरा किया. पारी के 23वें ओवर में आमिर ने पाकिस्‍तान को बहुप्रतीक्षित सफलता दिलाते हुए फिंच (82 रन, 84 गेंद, छह चौके और चार छक्‍के) को हफीज से कैच करा दिया.पहले क्रम पर स्‍टीव स्मिथ बैटिंग के लिए आए. ऑस्‍ट्रेलिया के 150 रन 23.1 ओवर में बने.25 ओवर के बाद ऑस्‍ट्रेलिया का स्‍कोर एक विकेट खोकर 165 रन था.

29वें ओवर में स्पिनर हफीज ने स्‍टीव स्मिथ (10) को आउट करके भारत को दूसरी सफलता दिलाई. ऑस्‍ट्रेलिया ने बैटिंग ऑर्डर में बदलाव करते हुए दूसरे क्रम पर ग्‍लेन मैक्‍सवेल को बैटिंग के लिए भेजा. इसके पीछे मकसद स्‍कोरबोर्ड को गति प्रदान करना था. भारतीय टीम के 200 रन 31.4 ओवर में पूरे हुए. टीम के 200 रन 31.4 ओवर में पूरे हुए.वॉर्नर ने शाहीन अफरीदी की गेंद पर चौका जड़ते हुए अपना 15वां वनडे शतक पूरा किया. वैसे यह चौका जोखिम भरा था और गेंद बल्‍ले का किनारा लेकर विकेटकीपर और स्लिप से होकर बाउंड्री तक गई थी. उन्‍होंने शतक के लिए 102 गेंदों का सामना करते हुए 11 चौके और एक छक्‍का जमाया. शतक पूरा करने के तुरंत बाद वॉर्नर को रियाज की गेंद पर जीवनदान मिला जब थर्डमैन पर आसिफ अली ने आसान कैच टपका दिया.वॉर्नर (107 रन, 111 गेंद, 11 चौके और एक छक्‍का) का विकेट आखिरकार शाहीन अफरीदी के खाते में गया, कैच इमाम उल हक ने लपका. वॉर्नर (107 रन, 111 गेंद, 11 चौके और एक छक्‍का) का विकेट आखिरकार शाहीन अफरीदी के खाते में गया, कैच इमाम उल हक ने लपका. ऑस्‍ट्रेलिया के 250 रन 39.3 ओवर में पूरे हुए. वॉर्नर के आउट होने के बाद ऑस्‍ट्रेलिया के विकेट लगातार गिरे. उस्‍मान ख्‍वाजा, शॉन मार्श, नाथन कुल्‍टर नाइल और पैट कमिंस आउट होने वाले आगे के बल्‍लेबाज रहे.विकेटों की इस लड़खड़ाहट के बीच ऑस्‍ट्रेलिया के 300 रन 47 ओवर में पूरे हुए. वॉर्नर के आउट होने के बाद ऑस्‍ट्रेलिया के विकेट लगातार गिरे. उस्‍मान ख्‍वाजा, शॉन मार्श, नाथन कुल्‍टर नाइल और पैट कमिंस आउट होने वाले आगे के बल्‍लेबाज रहे. आखिरी दो विकेट एलेक्‍स केरी और मिचेल स्‍टार्क के रूप में गिरे. ऑस्‍ट्रेलिया टीम 49 ओवर में 307 रन पर सिमट गई. पाकिस्‍तान के लिए मोहम्‍मद आमिर सबसे सफल बॉलर रहे. उन्‍होंने 10 ओवर में 30 रन देकर पांच विकेट लिए. शाहीन अफरीदी ने दो बल्‍लेबाजों को आउट किया.,

विकेट पतन: 146-1 (फिंच, 22.1), 189-2 (स्मिथ, 28.4), 223-3 (मैक्‍सवेल, 33.4), 242-4 (वॉर्नर, 37.5), 277-5 (ख्‍वाजा, 42.1), 288-6 (मॉर्श, 44.3), 299-7 (कुल्‍टर नाइल, 46.2), 302-8 (कमिंस, 47.3), 304-9 (केरी, 48.3), 307-10 (स्‍टॉर्क, 48.6)

ऑस्‍ट्रेलिया ने दो बदलाव करते हुए चोटिल मार्कस स्‍टोइनिस की जगह शॉन मार्श और एडम जम्‍पा की जगह केन रिचर्डसन को प्‍लेइंग इलेवन में जगह दी है. दूसरी ओर, पाकिस्‍तान ने शादाब खान की जगह शाहीन अफरीदी को टीम में स्‍थान दिया.

मैच में खेलीं दोनों टीमें इस प्रकार रहीं:-

ऑस्ट्रेलिया: डेविड वॉर्नर, एरॉन फिंच (कप्‍तान), स्टीव स्मिथ, उस्मान ख्वाजा, ग्लेन मैक्सवेल, शॉन मार्श, एलेक्स कैरी, नाथन कुल्टर-नाइल, पैट कमिंस, मिचेल स्‍टॉर्क और केन रिचर्डसन.

पाकिस्तान: इमाम-उल-हक, फखर जमां, बाबर आजम, मोहम्मद हफीज, सरफराज अहमद (कप्‍तान), आसिफ अली, शोएब मलिक, वहाब रियाज, हसन अली, शाहीन अफरीदी और मोहम्‍मद आमिर.

