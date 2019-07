AUS vs ENG: ऑस्ट्रेलिया को 8 विकेट से रौंदकर फाइनल में पहुंचा इंग्लैंड

बर्मिंघम:

लेकिन इसके बाद दोनों खासकर जेसन रॉय ने कंगारू गेंदबाजों की बखिया उधेड़ दी और इन दोनों ने पहले विकेट के लिए 18वें ओवर में ही 124 रन जोड़कर मैच को बहुत पहले ही एकतरफा बना दिया. ये दोनों आउट जरूर हो गए, लेकिन इसके बाद इंग्लैंड को कप्तान इयोन मोर्गन (नाबाद 45 रन, 39 गेंद, 8 चौके) और जो रूट (नाबाद 49 रन, 46 गेंद, 8 चौके) ने आगे कोई झटका नहीं ही लगने दिया. और इंग्लैंड ने फाइनल से पहले ही न्यूजीलैंड को अपनी बल्लेबाजी का शक्ति प्रदर्शन करते हुए 32.1 ओवरों में 2 विकेट के नुकसान पर विजयी लक्ष्य हासिल कर लिया. क्रिस वोक्स को मैन ऑफ द मैच चुना गया.

ENGLAND ARE THROUGH TO THE WORLD CUP FINAL! #CWC19 pic.twitter.com/TAbBOODhjM — Cricket World Cup (@cricketworldcup) July 11, 2019

It's been a solid start for England. Eight overs gone and Bairstow and Roy have taken them to 40/0.



At the same stage, Australia were 19/3.#AUSvENG | #CWC19 pic.twitter.com/Ztc3OMoUl0 — Cricket World Cup (@cricketworldcup) July 11, 2019

पावर-प्ले (1 से 10 ओवर): 30 गज के घेरे के बाहर अधिकतम 2 फील्डर: सतर्कता को तरजीह दी इंग्लिश ओपनरों ने!

पिच और ऑस्ट्रेलियाई अटैक को देखते हुए इंग्लैंड को मिला 224 का लक्ष्य अगर बहुत मुश्किल नहीं था, तो बहुत आसान भी नहीं कहा जा सकता था. भारत का उदाहरण सामने था ही इंग्लैंड के सामने. ऐसे में जेसन रॉय और आतिशी जॉनी बैर्यस्टो ने पावर-प्ले में अटैक को कम और विकेट बचाने को ज्यादा प्राथमिकता दी. यही वजह रही कि शुरुआती ओवर में स्कोर 5 ओवर में 19 रहा.

छठा ओवर लेकर मिचेल स्टॉर्क आए, तो एक चौका बैर्यस्टो और छक्का जेसन रॉय ने जरूर जड़ा, लेकिन बाकी बचे चार ओवरों में फिर से शुरूआती रवैया. और रणनीति के पहले भाग को बखूबी अंजाम दिया इन दोनों बल्लेबाजों ने. दस ओवरों रन भी ठीक-ठाक 50 बना लिए, लेकिन अहम बात रही कि कोई विकेट नहीं गिरने दिया दोनों इंग्लिश ओपनरों ने. कहा जा सकता है कि लक्ष्य को देखते हुए बैर्यस्टो और रॉय ने पावर-प्ले में अच्छी पावर दिखाई.

100 up for England! This is exceptional from Bairstow and Roy #AUSvENG | #CWC19 pic.twitter.com/vUuLTfmHc1 — Cricket World Cup (@cricketworldcup) July 11, 2019

दूसरा पावर-प्ले (11 से 40 ओवर): 30 गज के घेरे के बाहर अधिकतम 4 फील्डर: ...और भूखे शेर की तरह टूट पड़े जेसन रॉय

पहला पावर-प्ले खत्म हुआ, तो जेसन रॉय के 33 गेंदों पर 27 रन थे. लेकिन जैसे ही पावर-प्ले खत्म हुआ, तो ठीक 11वें ओवर में रॉय खूंखार हो गए. ओवर लेकर नॉथन लॉयन आए, तो एक छक्का और चौका जड़ डाला. थोड़ी देर जरूर खामोशी रही, लेकिन जब मिचेल स्टॉर्क 15वां ओवर लेकर आए, तो एक बार फिर रॉय ने गनगनाते हुए तीन चौके लगाकर 51 गेंदों पर अपना पचासा पूरा कर डाला. अर्द्धशतक पूरा हुआ, तो एक गलती कंगारू कप्तान एरॉन फिंच से हो गई. और गलती यह रही कि फिंच ने ठीक अगला ओवर पार्टटाइमर स्टीव स्मिथ को थमाा दिया. और रॉय इस पार्टटाइमर पर भूखे शेर की तरह टूट पड़े !! छक्का...छक्का ....छक्का. लगातार तीन छक्के !! कुछ ही देर बाद अंपायर धर्मसेना के एक संदेहास्पद फैसले ने जेसन रॉय की पारी का अंत कर दिया, लेकिन रॉय ने 65 गेंद पर 85 रन बनाकर अपने काम को बखूबी ढंग से अंजाम दिया

विकेट पतन: 124-1 (बैर्यस्टो, 17.2), 147-2 (रॉय, 19.4)

इससे पहले इंग्लैंड ने घरेलू दर्शकों के समक्ष बेहतरीन प्रदर्शन किया और ऑस्‍ट्रेलियाई टीम को (Australia vs England) 49 ओवर में 223 रन के छोटे स्‍कोर पर ही समेट दिया. ऑस्‍ट्रेलिया के लिए पूर्व कप्‍तान स्‍टीव स्मिथ (Steven Smith) ने 85 रन की जुझारू पारी खेली और टीम को 200 रन के पार पहुंचाने में अहम रोल निभाया. उनके अलावा विकेटकीपर बल्‍लेबाज एलेक्‍स कैरी ने 46 रन बनाए. इंग्‍लैंड के गेंदबाजों ने शुरुआत के सात ओवर में ही ऑस्‍ट्रेलिया के तीन विकेट गिरा दिए थे, ऐसे में स्मिथ ने कैरी के साथ मिलकर चौथे विकेट के लिए 103 रन की साझेदारी की. इस साझेदारी को लेग स्पिनर आदिल राशिद ने कैरी को आउट करके तोड़ा. राशिद ने इसी ओवर में नए बल्‍लेबाज मार्कस स्‍टोइनिस को भी आउट करके ऑस्‍ट्रेलिया को दोहरा झटका दे डाला. एजबेस्‍टन मैदान पर आज ऑस्‍ट्रेलिया के कप्‍तान एरॉन फिंच ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग का निर्णय लिया था लेकिन इंग्‍लैंड के गेंदबाजों ने लगातार विकेट लेकर बड़ा स्‍कोर करने के टीम के अरमान पूरे नहीं होने दिए.

ऑस्‍ट्रेलियाई पारी: स्मिथ और कैरी ही कर पाए संघर्ष

ऑस्‍ट्रेलियाई पारी की शुरुआत निराशाजनक अंदाज में हुई और पहले तीन ओवर में ही दोनों ओपनर एरॉन फिंच और डेविड वॉर्नर पवेलियन लौट गए. दूसरे ओवर में जोफ्रा आर्चर ने फिंच (0) को एलबीडब्‍ल्‍यू करके इंग्‍लैंड को पहली कामयाबी दिलाई. अगले ओवर में क्रिस वोक्‍स ने डेविड वॉर्नर (9) को पहले स्लिप में जॉनी बेयरस्‍टॉ से कैच कराकर टीम को बड़ी सफलता दिलाई. वॉर्नर ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ पिछले मैच में शतकीय पारी खेली थी. पांच ओवर में स्‍कोर दो विकेट खोकर 13 रन था.सातवें ओवर में वोक्‍स ने पीटर हैंड्सकोंब (4)को बोल्‍ड करके ऑस्‍ट्रेलिया की मुश्किलें और बढ़ा दीं. स्‍कोर 14 रन तक पहुंचते-पहुंचते कंगारू टीम तीन प्रमुख विकेट गंवा चुकी थी. क्रीज पर अब स्‍टीव स्मिथ का साथ देने एलेक्‍स कैरी आए. पहले पावरप्‍ले (10 ओवर) के बाद ऑस्‍ट्रेलिया के खाते में महज 27 रन थे. शुरुआती झटकों से सहमी ऑस्‍ट्रेलियाई क्रिकेट टीम 15.1 ओवर में 50 रन तक पहुंची. जल्‍द ही स्मिथ और कैरी ने चौथे विकेट के लिए 50 रन की साझेदारी पूरी की. इस दौरान आर्चर की एक तेज गेंद कैरी की ठुड्डी पर लगी लेकिन मैदान पर ही उपचार लेकर ऑस्‍ट्रेलिया के इस विकेटकीपर बल्‍लेबाज ने पारी जारी रखी. ऑस्‍ट्रेलियाई टीम के 100 रन 24.1 ओवर में पूरे हुए. टीम का रन औसत भी धीरे-धीरे सुधर रहा था. 25 ओवर के बाद स्‍कोर तीन विकेट खोकर 103 रन था.

दोनों बल्‍लेबाजों के जल्‍द ही 100 रन की साझेदारी पूरी की.ऐसे समय जब ऑस्‍ट्रेलियाई पारी संभल रही थी, लेग स्पिनर आदिल राशिद ने कमाल का ओवर फेंका. उन्‍होंने पारी के 28वें ओवर में सेट हो चुके एलेक्‍स कैरी (46)और नए बल्‍लेबाज मार्कस स्‍टोइनिस (0)को पवेलियन लौटा दिया. बाएं हाथ के बल्‍लेबाज कैरी का कैच जहां अतिरिक्‍त खिलाड़ी जेम्‍स विंस ने लपका, वहीं स्‍टोइनिस LBW हुए. स्मिथ और कैरी ने चौथे विकेट के लिए 103 रन की साझेदारी की. इस बीच स्‍टीव स्मिथ का 23वां वनडे अर्धशतक 72 गेंदों पर चार चौकों की मदद से पूरा हुआ. उनके साथ ग्‍लेन मैक्‍सवेल मैदान पर थे.मैक्‍सवेल के आने के बाद स्‍कोरबोर्ड ने तेजी से 'हलचल' शुरू हुई. मैक्‍सवेल ने पहले जोफ्रा आर्चर को चौका लगाया और फिर अगले ओवर में राशिद को छक्‍का जमा दिया.ऑस्‍ट्रेलिया का स्‍कोर 33.4 ओवर में 150 रन तक पहुंचा. तेज पारी खेल रहे मैक्‍सवेल (22 रन, 23 गेंद, दो चौके और एक छक्‍का) की पारी का अंत जोफ्रा आर्चर ने किया. आर्चर की स्‍लोअर बॉल को मैक्‍सवेल जल्‍द खेल गए और कवर पर इयोन मोर्गन को कैच थमा बैठे.लेग स्पिनर आदिल राशिद ने नए बल्‍लेबाज पैट कमिंस को अपनी फिरकी में उलझाया और पहली स्लिप पर जो रूट से कैच कराया. राशिद का यह पारी का तीसरा विकेट रहा.45वें ओवर में स्‍टॉर्क ने लियोम प्‍लंकेट को छक्‍का लगाया. इसी ओवर में ऑस्‍ट्रेलिया टीम के 200 रन (44.3 ओवर) पूरे हुए.48वें ओवर में स्‍टीव स्मिथ (85 रन, 119 गेंद, छह चौके) की पारी का अंत रन आउट के रूप में हुआ. क्रिस वोक्‍स के इस ओवर की अगली ही गेंद पर मिचेल स्‍टॉर्क (29) भी आउट हो गए. विकेट पर अब आखिरी जोड़ी जेसन बेहरनडोर्फ और नाथन लियोन थे. मार्क वुड ने बेहरनडोर्फ को आउट करते हुए ऑस्‍ट्रेलियाई पारी को 223 रन पर समेट दिया. इंग्‍लैंड के क्रिस वोक्‍स और आदिल राशिद ने तीन-तीन विकेट लिए

विकेट पतन: 4-1 (फिंच, 1.1), 10-2 (वॉर्नर, 2.4), 14-3 (हैंड्सकोंब, 6.1), 117-4 (केरी, 27.2), 118-5 (स्‍टोइनिस, 27.6),157-6 (मैक्‍सवेल, 34.5), 166-7 (कमिंस, 37.4), 217-8 (स्मिथ, 47.1), 217-9 ((स्‍टॉर्क, 47.2)223-10 (बेहरनडोर्फ , 48.6)

ऑस्‍ट्रेलिया टीम ने चोटिल उस्‍मान ख्‍वाजा के स्‍थान पर पीटर हैंड्सकोंब को प्‍लेइंग इलेवन में जगह दी है. मांसपेशियों में खिंचाव की शिकायत की वजह से उस्मान ख्वाजा को वर्ल्‍डकप से बाहर होना पड़ा है. दूसरी ओर इंग्‍लैंड ने अपनी वही टीम रखी जो पिछले मैच में खेली थी.मौजूदा चैंपियन ऑस्ट्रेलिया सेमीफाइनल में पहुंचने वाली पहली टीम बनी थी जबकि इंग्लैंड ने भारत और न्यूजीलैंड को हराकर सेमीफाइनल में अपना स्थान पक्का किया था. ऑस्ट्रेलियाई टीम दक्षिण अफ्रीका के हाथों अपना अंतिम लीग मैच 10 रनों से हार गई थी, अन्यथा वह शीर्ष स्थान के साथ लीग चरण का समापन करती.

Toss news from Edgbaston!



Australia are going to have a bat.



Peter Handscomb is in for Australia while England are unchanged. #AUSvENG | #CWC19 https://t.co/UQrP53pD5W — ICC (@ICC) July 11, 2019

दोनों टीमें इस प्रकार रहीं ..

ऑस्ट्रेलिया: डेविड वॉर्नर, एरॉन फिंच (कप्‍तान), स्टीव स्मिथ, पीटर हैंड्सकॉम्ब, एलेक्स कैरी, ग्लेन मैक्सवेल, मार्कस स्टोइनिस, पैट कमिंस, मिचेल स्टॉर्क, जेसन बेहरनडोर्फ और नाथन लियोन.

इंग्लैंड: जेसन रॉय, जॉनी बेयरस्‍टॉ, जो रूट, इयोन मॉर्गन (कप्‍तान), बेन स्टोक्स, जोस बटलर, क्रिस वोक्स, लियाम प्लंकेट, आदिल राशिद, जोफ़्रा आर्चर और मार्क वुड.

