Australia vs Bangladesh: ऑस्ट्रेलिया 48 रन से जीत के साथ टॉप पर, पर बांग्लादेश ने बना डाला रिकॉर्ड

नॉटिंघम:

Australia win by 48 runs!



Mushfiqur led the fight for but the Aussies just had too much on the board, with Warner's century and good hands from Finch, Khawaja and Maxwell.



go top of the table! #CWC19 | #RiseOfTheTigers | #CmonAussie pic.twitter.com/alYr8TRFox — Cricket World Cup (@cricketworldcup) June 20, 2019

तमीम इकबाल (62 रन, 74 गेंद, 6 चौके) ने एक छोर पर उपयोगी पारी खेली, लेकिन जरूरत के मौके पर जब शाकिब-अल-हसन (41 रन, 41 गेंद 4 चौके) सस्ते में आउट हो गए, तो बांग्लादेश की थोड़ी बहुत उम्मीद भी चली गई. इसके बाद विकेटकीप मुश्फिकुर रहीम (नाबाद 102 रन, 97 गेंद, 9 चौके, 1 छक्का ) और महमूदुल्लाह (69 रन, 50 गेंद, 5 चौके, 3 छक्के) ने एक शानदार कोशिश की जरूर, लेकिन यह साफ था कि दोनों ही हारी हुई लड़ाई लड़ रहे थे क्योंकि वक्त गुजरने के साथ ही जरूरी रन औसत ग्यारह रन प्रति ओवर की दर से ऊपर चला गया था.

The highest score of #CWC19 so far

The only man to score two World Cup 150s

Australia's highest World Cup total



Could the Player of the Match have been anyone else apart from David Warner?#CWC19 | #CmonAussie | #AUSvBAN pic.twitter.com/D0o58TV1Ju — Cricket World Cup (@cricketworldcup) June 20, 2019

और अपनी इस कोशिश से बांग्लादेश कोटे के 50 ओवरों में 8 विकेट पर 333 रन बनाने में कामयाब रहा. कुल मिलाकर इसे बांग्लादेश का इसे अच्छा प्रयास कहा जाएगा कि वह रनों का पीछा करते हुए न केवल पीछा करते हुए बल्कि वनडे में अपना सर्वश्रेष्ठ स्कोर बनाने में कामयाब, जो बांग्लादेश के लिहाज से रिकॉर्ड है. डेविड वॉर्नर को मैन ऑफ द मैच चुन गया. इसी के साथ ऑस्ट्रेलिया ने 10 टीमों की अंकतालिका में पहला स्थान हासिल कर लिया. मौजूदा विजेता के अब छह मैचों में 10 अंक हो गए हैं. उसके हिस्से पांच जीत और एक हार आई हैं.

A superb battling for Mushfiqur Rahim!



He brings up the mark off 95 balls, and though it doesn't seem to be enough to win his side the match, it's been a terrific knock! #CWC19 | #AUSvBAN | #RiseOfTheTigers pic.twitter.com/8sb3eGDia1 — Cricket World Cup (@cricketworldcup) June 20, 2019

SCORECARD

COMMENTARY

SEE MATCH GRAPHICS

पावर-प्ले (1 से 10 ओवर): 30 गज के घेरे के बाहर अधिकतम 2 फील्डर: नहीं मिली जरूरी शुरुआत !

पहाड़ सरीखे 382 रनों के टारगेट को देखते हुए यहां शुरुआती दस ओवर बहुत ही अहम थे. बांग्लादेश को हर हाल में इन ओवरों का फायदा उठाना ही थी, लेकिन कंगारू बॉलरो ने इजाजत ही नहीं दी. मिशेल स्टॉर्क के फेंके तीसरे ओवर में सौम्य सराकर ने दो चौके जड़कर 'अंगडाई' लेने की कोशिश की, लेकिन अगले ही ओवर में सरकार रन आउट हो गए. इसी के साथ ही बांग्लादेश की शुरुआत बिगड़ गई. इसके बाद कंगारू बॉलरों ने बांग्लादेश को दूसरे गीयर में आने ही नहीं दिया. इसके बाद पावर-प्ले खत्म होने तक शाकिब और तमीम ने कोई झटका नहीं लगने दिया और स्कोर को 1 विकेट पर 53 रन तक जरूर पहुंचा दिया, लेकिन वास्तव में पहले पावर-प्ले में बांग्लादेश उतने रन नहीं ही बना सका, जिसकी उसे दरकार थी.

विकेट पतन: 23-1 (सरकार, 3.5), 102 (शाकिब, 18.1), 144-3 (इकबाल, 24.1), 175-4 (लिटन, 29.2), 302-5 (महमूदुल्लाह, 45.3), 302-6 (शब्बीर, 45.4), 323-7 (मेहदी, 48.2), 33-8 (मशरफे, 49.6)

इससे पहले अब तक के प्रदर्शन के कारण इतरा रही बांग्‍लादेशी टीम को आज एरॉन फिंच की ऑस्‍ट्रेलियाई टीम (Australia vs Bangladesh) ने उसकी हैसियत का आभास करा दिया. ट्रेंट ब्रिज मैदान पर बांग्‍लादेशी गेंदबाजों को ऑस्‍ट्रेलियाई बल्‍लेबाजों की करारी मार पड़ी. डेविड वॉर्नर (David Warner) के बड़े शतक (166 रन) और कप्‍तान एरॉन फिंच (53) व उस्‍मान ख्‍वाजा (89) के अर्धशतकों की बदौलत ऑस्‍ट्रेलियाई टीम निर्धारित 50 ओवर में 5 विकेट खोकर 381 रनों का पहाड़ खड़ा करने में सफल रही. आखिरी क्षणों में ग्‍लेन मैक्‍सवेल ने भी बांग्‍लादेश के जख्‍मों पर नमक छिड़कते हुए 10 गेंदों पर ताबड़तोड़ 32 रन ठोक डाले. मैच में ऑस्‍ट्रेलियाई टीम के कप्‍तान एरॉन फिंच ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग का निर्णय किया. बल्‍लेबाजों की तिकड़ी फिंच, वॉर्नर और ख्‍वाजा ने इस फैसले को सही साबित करते हुए बड़े स्‍कोर बनाए. पहले विकेट के लिए वॉर्नर और फिंच ने जहां 121 रन की साझेदारी की, वहीं वॉर्नर और ख्‍वाजा ने दूसरे विकेट के लिए 192 रन जोड़े. बांग्‍लादेश के गेंदबाजों की बुरी हालत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि सभी प्रमुख गेंदबाज बेहद महंगे साबित हुए. पार्टटाइम बॉलर सौम्‍य सरकार ने सर्वाधिक तीन विकेट हासिल किए.

Bangladesh need 382 to win!



What an innings it was for ????????. A century from Warner, and blazing knocks from Finch, Khawaja and Maxwell helped them to 381/5.



How will ???????? fare in the chase?#CWC19 | #CmonAussie | #RiseOfTheTigers pic.twitter.com/Ui0KjvlWzW — Cricket World Cup (@cricketworldcup) June 20, 2019

पहले बैटिंग करते हुए डेविड वॉर्नर और एरॉन फिंच की जोड़ी ने ऑस्‍ट्रेलिया को विश्‍वास भरी शुरुआत दी. मशरफे मुर्तजा के पहले ओवर में फिंच ने और मुस्‍तफिजुर के अगले ओवर में वॉर्नर ने चौके लगाए.पांचवें ओवर में वॉर्नर को जीवनदान मिला जब प्‍वाइंट पर शब्‍बीर ने वॉर्नर का कैच गिरा दिया. गेंदबाज थे मशरफे मुर्तजा. इस ओवर में मुर्तजा को फिंच ने और आठवें ओवर मेंं मुस्‍तफिजुर को वॉर्नर ने छक्‍का लगाया. 9.3 ओवर में ऑस्‍ट्रेलिया टीम के 50 रन पूरे हुए. पहले पावरप्‍ले (10 ओवर) के बाद स्‍कोर‍ 53 रन तक जा पहुंचा था.जल्‍द ही वॉर्नर का अर्धशतक 55 गेंदों पर चार चौकों और दो छक्‍कों से पूरा हुआ. बांग्‍लादेशी गेंदबाजों का आसानी से सामना करते हुए ऑस्‍ट्रेलियाई ओपनरों ने शतकीय साझेदारी पूरी की. टीम 16.3 ओवर में 100 रन तक पहुंची. इस समय तक बांग्‍लादेश के तेज गेंदबाज और स्पिनर ऑस्‍ट्रेलियाई ओपनरों पर कोई असर नहीं छोड़ पा रहे थे.फिंच का अर्धशतक 47 गेंदों पर पांच चौकों और दो छक्‍कों की मदद से पूरा हुआ.ऐसे समय जब यह साझेदारी बांग्‍लादेश के लिए मुश्किल बन रही थी, पार्टटाइम बॉलर सौम्‍य सरकार ने टीम को पहली कामयाबी दिलाई. उन्‍होंने फिंच को 53 के स्‍कोर पर रुबेल हुसैन से कैच करा दिया. वॉर्नर का साथ देने अब उस्‍मान ख्‍वाजा क्रीज पर थे.25 ओवर के बाद ऑस्‍ट्रेलिया का स्‍कोर एक विकेट खोकर 139 रन था.

David Warner at #CWC19



Top run-scorer

Highest individual score

Biggest partnership



What a tournament he's having! #CmonAussie pic.twitter.com/bm3BR1u3ME — Cricket World Cup (@cricketworldcup) June 20, 2019

डेविड वॉर्नर जब बैटिंग कर रहे हों तो स्‍कोर तेजी से बढ़ना तय होता है. ऑस्‍ट्रेलिया के 150 रन 27.2 ओवर में पूरे हुए. वॉर्नर का शतक 110 गेंदों पर सात चौकों और दो छक्‍कों पर पूरा हुआ. यह वर्ल्‍डकप 2019 में उनका दूसरा शतक था. वॉर्नर इससे पहले पाकिस्‍तान के खिलाफ 107 रन की पारी खेल चुके हैं. ऑस्‍ट्रेलिया टीम के 200 रन 34.3 ओवर में पूरे हुए.उस्‍मान ख्‍वाजा का अर्धशतक 50 गेंदों पर चार चौकों की मदद से पूरा हुआ. डेविड वॉर्नर और उस्‍मान ख्‍वाजा की साझेदारी विशाल रूप लेती जा रही थी. डेविड वॉर्नर के 150 रन 139 गेंदों पर 11 चौकों और पांच छक्‍कों की मदद से पूरे हुए. वॉर्नर वर्ल्‍डकप-2019 का पहला दोहरा शतक बनाने के ओर मजबूती से बढ़ रहे थे लेकिन 45वें ओवर में सौम्‍य सरकार ने रुबेल से कैच कराकर उनकी पारी को अंत कर दिया. वॉर्नर ने 166 रनों की अपनी पारी में 147 गेंदों का सामना करके 14 चौके और पांच छक्‍के लगाए.

Over the years, that leap has gotten higher and higher...#CWC19 | #CmonAussie pic.twitter.com/KducWqGFOc — Cricket World Cup (@cricketworldcup) June 20, 2019

उस्‍मान ख्‍वाजा के साथ उन्‍होंने दूसरे विकेट के लिए 192 रन की साझेदारी हुई. बांग्‍लादेश के लिए पहले दोनों विकेट उसके पार्टटाइम बॉलर सौम्‍य सरकार ने लिए. वॉर्नर की जगह ग्‍लेन मैक्‍सवेल बैटिंग के लिए आए. ऑस्‍ट्रेलियाई टीम ने अगले तीन विकेट ग्‍लेन मैक्‍सवेल (32 रन, 10 गेंद, दो चौके और तीन छक्‍के), उस्‍मान ख्‍वाजा (89रन, 72 गेंद, 10 चौके) और स्‍टीव स्मिथ (1) के रूप में गिरे. हालांकि आउट होने के पहले मैक्‍सवेल ने अपने आतिशी प्रहारों ने फैंस का भरपूर मनोरंजन किया, उनहोंने महज 10 गेंदों पर 32 रन की पारी खेली. ख्‍वाजा का विकेट भी सौम्‍य सरकार के खाते में गया. ऑस्‍ट्रेलिया का पांचवां विकेट स्‍टीव स्मिथ के रूप में गिरा जिन्‍हें मुस्‍तफिजुर ने एलबीडब्‍ल्‍यू किया.49 ओवर के बाद बारिश के कारण खेल कुछ देर के लिए रोकना पड़ा. खेल जब दोबारा शुरू हुआ तो आखिरी के एक ओवर में ऑस्‍ट्रेलिया ने 13 रन बनाए. 50 ओवर के बाद स्‍कोर 5 विकेट खोकर 381 रन रहा. एलेक्‍स कैरी 11 और मार्कस स्‍टोइनिस 17 रन बनाकर नाबाद रहे. ऑस्‍ट्रेलिया के लिए सौम्‍य सरकार ने सर्वाधिक तीन विकेट लिए.

Australia finish on a mammoth 381/5



David Warner was the star, smashing 166 - the tournament's highest score so far. But the damage could have been even worse were it not for Soumya Sarkar's 3/58.



Can Bangladesh chase this down?



Head to @cricketworldcup to follow the chase. pic.twitter.com/K5hQigiCG5 — ICC (@ICC) June 20, 2019

विकेट पतन: 121-1 (फिंच, 20.5), 313-2 (वॉर्नर, 44.2), 352-3 (मैक्‍सवेल, 46.2), 353-4 (ख्‍वाजा, 46.5), 354-5 (स्मिथ, 47.1)

World Cup 2019: इसलिए भुवनेश्वर कुमार की चोट को लेकर चिंतित है टीम मैनेजमेंट

इससे पहले बांग्‍लादेश ने प्‍लेइंग XI में दो बदलाव करते हुए सैफुद्दीन की जगह रुबेल हुसैन और मोसाद्दक की जगह सब्‍बीर रहमान को शामिल किया. दूसरी ओर, ऑस्‍ट्रेलिया ने शॉन मार्श, केन रिचर्डसन और जेसन बेहरनडोर्फ को प्‍लेइंग XI से बाहर किया. इनकी जगह मार्कस स्‍टोइनिस, एडम जम्‍पा और नाथन कुल्‍टर नाइल को टीम में जगह मिली. दोनों टीमें इस प्रकार हैं..

ऑस्‍ट्रेलिया: डेविड वॉर्नर, एरॉन फ़िंच (कप्‍तान), उस्मान ख्वाजा, स्टीव स्मिथ, ग्लेन मैक्सवेल, मार्कस स्टोइनिस, एलेक्स कैरी, नाथन कुल्टर-नाइल, मिचेल स्‍टॉर्क, पैट कमिंस और एडम जम्पा.

बांग्लादेश: तमीम इकबाल, सौम्य सरकार, शाकिब अल हसन, मुशफिकुर रहीम, लिटन दास, महमूदुल्लाह, सब्बीर रहमान, रुबेल हुसैन, मेहंदी हसन, मशरफे मुर्तजा (कप्‍तान) और मुस्तफिजुर रहमान.

वीडियो: टीम इंडिया की पाकिस्‍तान पर शानदार जीत