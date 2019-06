शतक बनाने के बाद भी रोहित शर्मा बोले, 'मैं अपना स्‍वाभाविक खेल नहीं खेल सका'

वैसे भी कैरेबियन खिलाड़ि‍यों का जश्‍न मनाने का अंदाज अलग ही होता है. वॉर्नर (David Warner) का बहुमूल्‍य विकेट लेने के बाद काटरेल (Sheldon Cottrell) ने सैनिक स्‍टाइल में मार्चपास्‍ट किया और फिर सेल्‍यूट करते हुए विकेट की खुशी मनाई.

David Warner's gone!



Sheldon Cottrell is delighted, and out comes the salute! #MenInMaroon on top early on. #CmonAussie | #CWC19 #AUSvWI