Australia vs Pakistan: महान तेज गेंदबाज वसीम अकरम (Wasim Akram) बुधवार के मैच में पाकिस्‍तान टीम की ऑस्‍ट्रेलिया (Australia vs Pakistan)के हाथों हुई हार से निराश और नाराज नजर आए. ऑस्‍ट्रेलिया के हाथों पाकिस्‍तान टीम को 41 रन की हार का सामना करना पड़ा और अंक तालिका में सरफराज अहमद (Sarfaraz Ahmed) की पाकिस्‍तान टीम इस समय आठवें स्‍थान पर है. टीम के चार मैचों में केवल तीन अंक हैं. पाकिस्‍तान (Pakistan Team) ने वर्ल्‍डकप 2019 (World Cup 2019) में अब तक केवल इंग्‍लैंड को हराया है जबकि ऑस्‍ट्रेलिया और वेस्‍टइंडीज के हाथों उसे हार का सामना करना पड़ा है. पाकिस्‍तान और श्रीलंका का मैच बारिश की भेंट चढ़ गया था और दोनों टीमों को एक-एक अंक शेयर करने पड़े थे. पाकिस्‍तान टीम को अपना अगला मैच प्रबल प्रतिद्वंद्वी भारत के साथ (India vs Pakistan) खेलना है. ऐसे में टीम काफी दबाव में है. ऑस्‍ट्रेलिया के खिलाफ मैच के बाद अकरम (Wasim Akram) उन गलतियों को गिनाया जो पाकिस्‍तानी टीम पर भारी पड़ी.