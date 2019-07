Afghanistan vs West Indies: विंडीज ने अफगानिस्तान को दी 23 रन से मात

West Indies finish their #CWC19 campaign on a high! They beat Afghanistan by 23 runs. #AFGvWI | #CWC19 | #MenInMaroon pic.twitter.com/iXJid59K9C

हालांकि, बीच में पूर्व कप्तान असगर अफगान (40 रन, 32 गेंद, 4 चौके, 1 छक्के) ने कुछ कोशिश की, लेकिन उन्हें दूसरे छोर पर सहारा नहीं मिल सका. अनुभवी मोहम्मद नबी भी सिर्फ दो रन का ही योगदान दे सके. निचले क्रम में नंबर दस बल्लेबाज सैयद शिरजाद (25 रन, 17 गेंद, 2 चौके, 2 छक्के) ने आखिर में कुछ अच्छे हाथ दिखाए, लेकिन उनका यह दिया बुझने से पहले लौ के फड़फड़ाने जैसा ही था.

शिरजाद पचासवें ओवर की आखिरी गेंद पर आउट हुए और इसी के साथ अफगानिस्तान पारी 288 रन पर सिमट गई और विंडीज मुकाबला 23 रन से अपनी झोली में डालने में कामयाब रहा. विंडीज के लिए निकोलस पूरन और कप्तान जेसन होल्डर का आखिरी दस ओवरों में 111 रन बनाना विंडीज की जीत में बड़ा अंतर पैदा करने वाला रहा. इस तरह टूर्नामेंट की शुरुआत में अति प्रतिभाशाली करार दी गई विंडीज टीम प्वाइंट्स टेबल में नौवें नंबर पर रही. विंडीज के लिए 77 रन बनाने वाले शाई होप को मैन ऑफ द मैच चुन गया.

विकेट पतन: 5-1 (गुलबदन, 1.3), 138-2 (रहमत, 26.2), 189-3 (इकराम, 35.3), 194-4 (नजीबुल्लाह, 35.5), 201-5 (नबी, 37.4), 227-6 (समीउल्लाह, 41.4), 244-7 (असगर, 44.2), 255-8 (दौलत, 44.6), 260-9 (राशिद, 46.3), 288-10 (शिरजाद, 49.6)

इससे पहले वेस्‍टइंडीज के तीन बल्‍लेबाजों ने अर्धशतक जमाए. शाई होप (77) औरओपनर ईविन लुईस और निकोलस पूरन (58-58 रन) की पारियों की मदद से इंडीज टीम निर्धारित 50 ओवर में 6 विकेट पर 311 रन बनाने में सफल रही. हेंडिग्‍ले मैदान पर आज इंडीज के कप्‍तान जेसन होल्‍डर ने टॉस जीता और पहले बल्‍लेबाजी का निर्णय लिया. तूफानी बल्‍लेबाज क्रिस गेल (7) तो सस्‍ते में आउट हो गए लेकिन ईविन लेविस (Evin Lewis)और शाई होप ने दूसरे विकेट के लिए 108 रन जोड़कर स्थिति संभाल ली. इंडीज टीम के अगले पांच विकेट लुईस, शिमरॉन हेटमायर (39), शाई होप, निकोलस पूरन और जेसन होल्‍डर (45) के रूप में गिरे. पांचवें विकेट के लिए निकोलस पूरन और जेसन होल्‍डर ने 105 रन की साझेदारी की और स्‍कोर को 300 रन के पार पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई.

वेस्‍टइंडीज पारी: तीन बल्‍लेबाजों ने बनाए अर्धशतक

टॉस जीतकर पहले बैटिंग के लिए उतरी वेस्‍टइंडीज की पारी की शुरुआत क्रिस गेल और ईविन लुईस की जोड़ी ने की. अपेक्षाकृत कमजोर प्रतिद्वंद्वी अफगानिस्‍तान के खिलाफ गेल से तूफानी पारी की उम्‍मीद लगाई जा रही थी लेकिन छठे ओवर में ही वे आउट हो गई. गेल (7) को दौलत जादराम ने विकेटकीपर इकराम अली से कैच कराया. विकेट पर अब लुईस का साथ देने शाई होप थे. लुईस आक्रामक अंदाज में बैटिंग कर रहे थे. उन्‍होंने शीरजाद की गेंद पर छक्‍का भी लगाया. इन दोनों बल्‍लेबाजों ने 11.5 ओवर में स्‍कोर 50 रन तक पहुंचा दिया. पारी के 14वें ओवर में लेविन ने गुलबदीन को चौका और फिर छक्‍का लगाया, अगले ओवर में बारी शाई होप की थी. उन्‍होंने मोहम्‍मद नबी की गेंद पर छक्‍का जड़ दिया.ईविन लुईस का अर्धशतक 62 गेंदों पर पांच चौकों और दो छक्‍कों की मदद से पूरा हुआ. वेस्‍टइंडीज के 100 रन 23.3 ओवर में पूरे हुए. टीम का दूसरा विकेट राशिद खान के खाते में गया. उन्‍होंने ईविन लुईस (58 रन, 78 रन, छह चौके और दो छक्‍के) को नबी के हाथ कैच कराया. 25 ओवर में स्‍कोर दो विकेट खोकर 109 रन था.

नए बल्‍लेबाज हेटमायर के आते ही स्‍कोर तेजी से बढ़ना शुरू हुआ. शाई होप ने अपना अर्धशतक 65 गेंदों पर चार चौकों और एक छक्‍के की मदद से पूरा किया. होप ने नए बल्‍लेबाज हेटमायर के साथ 50 रन की साझेदारी पूरी की. हेटमायर आखिरकार 39 रन बनाकर दौलत जादरान के शिकार बने. कैच अतिरिक्‍त खिलाड़ी नूर अली ने लपका.38वें ओवर में मोहम्‍मद नबी ने शाई होप (77 रन, 92 गेंद, छह चौके और दो छक्‍के) की पारी का अंत कर दिया. नबी की फ्लाइटेड गेंद को उड़ाने की कोशिश में बाउंड्री पर होप को राशिद ने लपका. क्रीज पर अब निकोलस पूरन और जेसन होल्‍डर के रूप में दो नए बल्‍लेबाज थे.इन दोनों ने स्‍कोर को तेजी से आगे बढ़ाया.पूरन ने अपना अर्धशतक 40 गेंदों पर छह चौकों की मदद से पूरा हुआ. वेस्‍टइंडीज टीम के आखिरी दो विकेट निकोलस पूरन और जेसन होल्‍डर के रूप में गिरे. पूरन जहां रन आउट हुए, वहीं होल्‍डर को शीरजाद ने दौलत जादरान से कैच कराया. पूरन और होल्‍डर के बीच 105 रन की साझेदारी हुई. कार्लोस ब्रेथवेट चार गेंदों पर दो चौकों और एक छक्‍के की मदद से 14 जबकि फेबियन एलन बिना कोई रन बनाए नाबाद रहे. अफगानिस्‍तान के दौलत जादरान ने सर्वाधिक दो विकेट लिए.

