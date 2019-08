भारतीय पारी के दौरान यह किताब पढ़ते नजर आए विराट कोहली, फैंस ने किए मजेदार कमेंट्स

नई दिल्ली:

कप्तान विराट कोहली ने बांधे पत्नी अनुष्का शर्मा की तारीफों के पुल, कही यह बात

Virat Kohli is reading a book with the title 'EGO' #WIvIND — Jay (@jaybhavsar4) August 23, 2019

Virat Kohli reading a PERFECT Book for himself...#INDvsWI pic.twitter.com/OTHMo6cdQr — Chintan Buch (@chintanjbuch) August 23, 2019

Meanwhile Virat reading a book called “Detox your EGO” #WIvIND #ViratKohli — Chetan Kumar (@tamchetan) August 23, 2019

Fans: enough of being nice, we want aggressive Kohli back



Kohli: pic.twitter.com/YxTEZIBpuv — po (@JoBhejiThiDuaa) August 23, 2019

Finally skipper Kohli has taken up to reading @DetoxYourEgo does he need it. Not the first time crixketers using this. Let's guess why @imVkohli

Needs this book. #viratkohli #INDvWI #Ashes #Jadeja pic.twitter.com/uWTCqZCKCU — Indian Sports Fan (@IndianSportFan) August 23, 2019

Kuch Ho Na Ho! Steven Sylvester will have the last laugh! Keep an eye on the book sales now! #DetoxYourEgo #ViratKohli #StevenSylvester pic.twitter.com/KKDFDE0FWu — Yash Shah (@SambaZaraThamba) August 24, 2019

@StevenSylvester I think Kohli was reading your book. Expect a few hundred sudden orders from India now lol — Vedant Pratap Singh Jadon (@vpsjdon) August 23, 2019

Kohli reading this pic.twitter.com/WotBKYi3Mp — Shantanu Shrivastava (@DaKingInDaNorff) August 23, 2019

Reason why Mike Hesson was finally selected as the Coach somewhere pic.twitter.com/rPJduc1JgZ — Manya (@CSKian716) August 23, 2019

Just trying to think of who would have convinced Virat Kohli to read that "Detox your Ego" book. #WIvIND #INDvWI — Suneer (@suneerchowdhary) August 23, 2019

वेस्टइंडीज (West Indies Cricket team) के तेज गेंदबाज शैनन गैब्रियल (Shannon Gabriel) ने भारतीय कप्तान विराट कोहली (Virat Kohli) को महज नौ रनों के निजी स्कोर पर ही आउट कर पवेलियन भेज दिया. कोहली के आउट होते ही भारत का शीर्ष और मध्यक्रम लड़खड़ा गया और भारतीय टीम (India Cricket team) के लिए 200 का आंकड़ा पार करना भी मुश्किल लगने लगा. इसके बाद अजिंक्य रहाणे (Ajinkya Rahane) (81) और रवींद्र जडेजा (Ravindra Jadeja) (58) ने शानदार अर्धशतकीय पारी खेली और टीम को स्कोर को 297 रनों तक पहुंचाया. जवाब में खेलने उतरी वेस्टइंडीज टीम के बल्लेबाज भी भारतीय गेंदबाजों के आगे बेबस नजर आए. भारतीय गेंदबाजों के आगे मेजबान टीम दूसरे दिन 189/8 का स्कोर ही बना सकी. भारतीय की ओर सर्वाधिक पांच विकेट तेज गेंदबाज ईशांत शर्मा (Ishant Sharma) ने लिए. इस दौरान ईशांत ने महज 42 रन खर्च किए.

