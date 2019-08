विराट कोहली के इस शॉट के फैन हुए दिग्गज बल्लेबाज विवियन रिचर्ड्स, कही यह बात, देखें VIDEO

कुछ इस तरह जोफ्रा आर्चर की बाउंसर से रिटायर्ड हर्ट स्टीव स्मिथ, देखें VIDEO

जेसन होल्डर (Jason Holder) की गेंद पर शॉट मारने के लिए कोहली ने खुद को थोड़ा झुकाया और अपने सीने को घुटने के करीब लाते हुए गेंद को कवल फील्डर के ऊपर से मारा. कोहली ने इस मैच में शतक लगाया था. इससे पहले मैच में भी उन्होंने शतक लगाया था और इस तरह एक दशक में सबसे तेज 2000 रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए. इसके साथ ही वह दिग्गज बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर (Sachin Tendulkar) के वनडे में 49 शतक लगाने के रिकॉर्ड के और करीब पहुंच गए हैं. सचिन के इस रिकॉर्ड की बराबरी करने में कोहली को केवल छह शतक की दरकार है. भारत ने इस मैच को डकवर्थ-लुईस पद्धति के आधार पर जीता था.

इससे पहले टी20 सीरीज के दो मैच अमेरिका में खेलकर वेस्डइंडीज पहुंचने पर विराट कोहली (Virat Kohli) ने रिचर्ड्स से मुलाकात की थी. उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पर रिचर्ड्स के साथ अपनी तस्वीर शेयर करते हुए लिखा था, 'सबसे बड़े बॉस के साथ.'

So Virat tweeted this yesterday. I asked Sir Vivian about it today. He seemed unaware of the Virat's tweet. Sir Viv said that he was so honored to have his photo taken with Virat the “legend”. Such humility and presence by the great man. #batonofficiallypassed https://t.co/9cNwSCiXRp