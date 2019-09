कोको बे Beach के बाद अब मार्ले म्यूजियम देखने पहुंचे कोच रवि शास्त्री, देखें VIDEO

WI vs IND 2nd Test Day 1: कोहली-मयंक के अर्धशतक, भारत का स्कोर 264/5

इस महीने की शुरुआत में रवि शास्त्री (Ravi Shastri) को फिर से भारतीय क्रिकेट टीम (India Cricket team) का कोच नियुक्त किया गया था. हालांकि कोच की रेस में ऑस्ट्रेलिया के टॉम मूडी (Tom Moody) और न्यूजीलैंड के पूर्व कोच माइक हेसन (Mike Hesson) भी रेस में थे लेकिन सभी उम्मीदवारों के बीच रवि शास्त्री का रिकॉर्ड बेजोड़ रहा था क्योंकि उनके मार्गदर्श में टीम टेस्ट रैंकिंग में नंबर 1 पर पहुंची और 71 वर्षों में पहली बार ऑस्ट्रेलिया (Australia Cricket team) में सीरीज जीती. रवि शास्त्री की कोचिंग में भारतीय टीम में 21 में से 13 टेस्ट जीते, 60 वनडे मैचों में 43 और 36 में से 25 टी20 मैचों में जीत दर्ज की.

