भारत के खिलाफ मैच से पहले बोले रखीम कॉर्नवाल, टेस्ट प्रारूप मेरे खेल को भाता है...

WI vs IND: विंडीज टेस्ट टीम में दुनिया का सबसे वजनदार क्रिकेटर, रहकीम कॉर्नवाल

क्रिकेट वेस्टइंडीज (Cricket West Indies) की वेबसाइट ने रखीम (Rahkeem Cornwall) के हवाले से लिखा है, 'टीम के लिए चुने जाना शानदार एहसास है. मैं यह लंबे समय से हासिल करने की कोशिश कर रहा था. अगर मैं पहले टेस्ट में अंतिम-11 में चुना जाता हूं तो और अच्छा होगा. मैं बस जाकर अच्छा करना चाहता हूं. मैं अपने दोस्तों तथा परिवार को निराश नहीं कर सकता.' उन्होंने कहा, 'मुझे लगता है कि टेस्ट प्रारुप मेरे खेल को भाता है क्योंकि खिलाड़ी को सफल होने के लिए निरंतरता की जरूरत होती है और अभी तक मैंने इस चुनौती का काफी लुत्फ उठाया है.'

Photo: IANS pic.twitter.com/SSYNXhM9kj