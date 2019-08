जसप्रीत बुमराह ने रचा इतिहास, टेस्ट क्रिकेट में ऐसा करने वाले बने पहले भारतीय गेंदबाज

WI vs India: भारत ने 318 रनों से विंडीज को दी शिकस्त, बुमराह ने झटके 5 विकेट

जसप्रीत बुमराह (Jasprit Bumrah) ने अपने पहले ओवर में ही क्रेग ब्रेथवेट (Kraigg Brathwaite) को विकेट के पीछे कैच कराया और फिर अपने अगले ओवर में दूसरे सलामी बल्लेबाज जॉन कैंपबेल (John Campbell) (सात) का विकेट थर्राया. ईशांत ने अगले ओवर की पहली गेंद पर समर्थ ब्रूक्स (Sharmarh Brooks) (दो) को पगबाधा आउट किया. बुमराह की गेंद पर कोहली ने शिमरोन हेटमेयर (Shimron Hetmyer) (एक) का कैच छोड़ा लेकिन ईशांत ने यह गलती भारत पर भारी नहीं पड़ने दी. हेटमेयर ने ड्राइव करने के प्रयास में गली में अजिंक्या रहाणे को कैच दिया.

