टेस्ट क्रिकेट में हैट्रिक लेकर इतिहास रचने वाले तीसरे भारतीय गेंदबाज बने जसप्रीत बुमराह

WI vs IND 2nd Test Day 2: बुमराह की गेंदबाजी ने वेस्टइंडीज को बैकफुट पर किया

Mr. Jasprit Bumrah in the house. Hat-trick for JB - picks 4. West Indies 13/4 #TeamIndia #WIvIND pic.twitter.com/5wN93NbRZn

भारतीय टीम (India Cricket team) की 416 रनों की पहली पारी के जवाब में खेलने उतरी मेजबान टीम (West Indies Cricket team) के बल्लेबाज जसप्रीत बुमराह (Jasprit Bumrah) के सामने लड़खड़ाते हुए नजर आए. बुमराह ने अपने चौथे ओवर में विंडीज के डेरेन ब्रावो (Darren Bravo), शमर ब्रूक्स (Shamarh Brooks) और रोस्टन चेज (Roston Chase) को आउट कर टेस्ट क्रिकेट की अपनी पहली हैट्रिक ली. इसके साथ ही वह इरफान पठान और स्पिनर हरभजन सिंह के बाद टेस्ट क्रिकेट में हैट्रिक लेने वाले तीसरे भारतीय गेंदबाज बन गए.

Wow... Just wow Jasprit Bumrah!



What a stunning performance, he has all five wickets to fall and West Indies are 22/5 pic.twitter.com/1sMtbYwn3F