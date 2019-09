जमैका:

WI vs IND 2nd Test Day 3: भारत का चौथा विकेट गिरा, चेतेश्वर पुजारा के 27 रन

मैच में पहले बल्लेबाजी करते हुए भारतीय टीम (India Cricket team) ने हनुमा विहारी (Hanuma Vihari) के शानदार शतक की बदौलत 416 रनों का विशाल स्कोर बनाया. इसके बाद खेलने उतरी वेस्टइंडीज टीम को जसप्रीत बुमराह (Jasrit Bumrah) ने अपने शानदार प्रदर्शन के चलते सस्ते में ही ढेर कर दिया. भारत के इस 25 वर्षीय दाएं हाथ के तेज गेंदबाज ने सलामी बल्लेबाज जॉन कैंपबेल (John Campbell) को सातवें ओवर में दो रन पर आउट कर दिया. इसके बाद भी बुमराह ने विंडीज़ के बल्लेबाजों को परेशान करना जारी रखा, खासकर नौवें ओवर में, जिसमें उन्होंने अपनी हैट्रिक पूरी करते हुए विंडीज के एक साथ तीन बल्लेबाजों को पवेलियन भेजा. मैच के बाद बुमराह ने अपनी हैट्रिक के लिए कप्तान विराट कोहली (Virat Kohli) को श्रेय दिया क्योंकि कोहली ने रिव्यू के लिए उनकी अपील मान ली थी.

IND vs WI 2nd Test: जसप्रीत बुमराह ने नहीं की हैट्रिक बॉल पर अपील, खुद बॉलर ने किया स्वीकार

I owe my hat-trick to you – Bumrah tells @imVkohli @Jaspritbumrah93 became the third Indian to take a Test hat-trick. Hear it from the two men who made it possible



Full video here https://t.co/kZG6YOOepS - by @28anand #WIvIND pic.twitter.com/2PqCj57k8n — BCCI (@BCCI) September 1, 2019

भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) द्वारा ट्विटर पर पोस्ट एक वीडियो में जसप्रीत बुमराह (Jasrit Bumrah) ने कहा, 'मैं अपील के बारे में बहुत आश्वस्त नहीं था. मुझे लगा कि गेंद बल्ले से लगी है. इसलिए मैंने इतनी अपील नहीं की, लेकिन अंत में यह एक अच्छा प्रदर्शन साबित हुआ. इसलिए मुझे लगता है कि मैं उस हैट्रिक के लिए कप्तान का एहसानमंद हूं.'

