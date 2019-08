IND vs WI: ICC ने विंडीज के हरफनमौला केरोन पोलार्ड पर लगाया जुर्माना, यह है वजह

यह भी पढ़ेंः तीसरे टी20 से पहले विंडीज टीम में बदलाव, खैरी पियरे की जगह इस खिलाड़ी को मिला मौका

Kieron Pollard has been fined 20% of his match fee and handed one demerit point for breaching Level One of the ICC Code of Conduct during West Indies' second T20I game against India ???? https://t.co/H8zQBqTaXo