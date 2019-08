हार्दिक ने भाई क्रुणाल संग 'पंड्या म्यूजिक स्टूडियो' में गाया कोलावेरी डी, देखें VIDEO

19 रन ओर बनाते ही पूर्व पाक कप्तान जावेद मियांदाद के इस रिकॉर्ड को तोड़ देंगे विराट कोहली

वीडियो शेयर करते हुए क्रुणाल (Krunal Pandya) ने ट्वीट किया, 'पंड्या म्यूजिक स्टूडियो में यह कोलावेरी कोलावेरी कोलावेरी डी क्यों.'

Why this Kolaveri Kolaveri Kolaveri Di at the Pandya music studio @hardikpandya7 pic.twitter.com/Ja6cBFkFGH