आखिरकार शतक लगाकर विशेष महसूस कर रहे हैं उपकप्तान अजिंक्य रहाणे, लेकिन...

WI vs IND: रिकॉर्ड जीत के बाद कप्तान विराट कोहली ने कुछ यूं की टीम की तारीफ

Century no. for @ajinkyarahane88 - Quality knock from the vice-captain #TeamIndia #WIvIND pic.twitter.com/0dxwDqTmgd

अजिंक्य रहाणे (Ajinkya Rahane) ने अपने अवॉर्ड को अपने समर्थकों को समर्पित किया. उन्होंने कहा, 'पिछले तकरीबन दो साल में जिन लोगों ने मेरा समर्थन किया, मैं यह अवॉर्ड उन्हें समर्पित करता हूं. विकेट काफी अच्छी थी. हम जानते थे कि अगर हम विकेट पर टिके रहे तो रन अपने आप आएंगे. रणनीति सिर्फ बल्लेबाजी करने की थी.' इस मैच में बल्ले से रहाणे, तो गेंद से जसप्रीत बुमराह (Jasprit Bumrah) ने कमाल दिखाया और दूसरी पारी में सात रन देकर पांच विकेट लिए.

It has been a solid batting effort from these two - Rahane (102) & Vihari (93). #TeamIndia set a target of 419 for West Indies #WIvIND pic.twitter.com/jKfgvLG8Gf