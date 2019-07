सेमीफाइनल में राफेल नडाल से भिड़ेगे रोजर फेडरर, 'स्विस किंग' ने बनाया रिकॉर्ड

Pressure free and ready to fight. @Simona_Halep looks ahead to her showdown with Serena Williams. #Wimbledon https://t.co/Yo7DbCMT2U