Wimbledon: नोवाक जोकोविच और रोजर फेडरर के बीच होगी खिताबी भिड़ंत

विंबलडन: महिला वर्ग के फाइनल में सेरेना विलियम्‍स की सिमोना हालेप से होगी भिड़ंत...

मैच के बाद जोकोविच ने कहा, 'मुझे काफी मेहनत करनी पड़ी. यह सेमीफाइनल था और बॉतिस्ता अपना पहला ग्रैंड स्लैम फाइनल खेल रहे थे. वह काफी खुश थे. वह शानदार खेले. पहले सेट में उन्होंने धैर्य बनाए रखा, लेकिन बाद में वे और बेहतर खेलने लगे. मैं थोड़ा फंस गया था. तीसरे सेट के पहले चार और पांच गेम काफी करीबी थे. वहां मैच कहीं भी जा सकता था. मुझे खुशी है कि वह मेरी तरफ आया.'

A battle today, lots of respect for Roberto @BautistaAgut

I'm very proud to play again in Sunday's #Wimbledon final. What a journey being back! Idemooo LET'S GO #TeamDjokovic #NoleFam pic.twitter.com/EjbD7RO235