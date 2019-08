सोमदेव देवबर्मन ने कहा, टॉप्स स्कीम से पहले जमीनी स्तर पर ध्यान देने की जरूरत

TENNIS: रोहन बोपन्ना एक बार फिर से बने डबल्स में भारत के नंबर-1 खिलाड़ी

Before talking about getting singles tennis players into Target #Olympic Podium Scheme (#TOPS) scheme, there should be developmental plan in place from grassroots level in order to produce better results, feels former star and national observer for the sport, #SomdevDevvarman. pic.twitter.com/XxcQfuuxTV