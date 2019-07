सेरेना अब तक 23 ग्रैंडस्‍लैम सिंगल्‍स खिताब जीत चुकी हैं जिसमें सात ऑस्‍ट्रेलियन ओपन, तीन फ्रेंच ओपन, सात विंबलडन और छह यूएस ओपन खिताब हैं. विंबलडन के फाइनल मैच में आज सेरेना वर्ल्ड नंबर-7 हालेप के सामने कहीं नजर नहीं आईं. पहले सेट में हालेप ने शुरुआती चार गेम जीत 4-0 की बढ़त ले ली और इसके बाद सेरेना ने एक गेम अपने नाम किया. चार गेम हारने के बाद हालांकि सेरना की वापसी मुश्किल थी. वह वापसी नहीं कर पाईं और सेट हार गईं. दूसरे सेट में शुरुआत में स्कोर 2-2 से बराबर था. यहां से हालेप ने पांचवां गेम अपने नाम कर स्कोर 3-2 किया और फिर सेरेना को कोई मौका नहीं दिया. हालेप ने जीतने के बाद इस मैच को अपनी जिंदगी का अभी तक का सर्वश्रेष्ठ मैच बताया है.

"Have you ever played a better match than that?"



"Never!"@Simona_Halep speaks as a #Wimbledon champion for the first time... pic.twitter.com/0VRfeD628L