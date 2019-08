Canadian Open: वर्ल्ड नंबर वन नाओमी ओसाका को हराकर सेमीफाइनल में पहुंचीं सेरेना विलियम्स

. @serenawilliams books a spot in the @rogerscup semifinals! She takes out Osaka, 6-3, 6-4 pic.twitter.com/0CF017UkKP

पहले सेट में आसान जीत दर्ज करने के बाद दूसरे सेट में भी विलियम्स (Serena Williams) ने बेहतरीन शुरुआत की और 2-1 की बढ़त बना ली. इसके बाद उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा. ओसाका (Noami Osaka) के खिलाफ सेरेना की यह पहली जीत है. दोनों खिलाड़ियों के बीच अब तक तीन मुकाबले हो चुके हैं. मैच के बाद विलियम्स ने कहा, 'हम न्यूयॉर्क के बाद से नहीं खेले. पिछले मैच में ओसाका का प्रदर्शन दमदार रहा था. मैं इस बार सिर्फ मैच खेलकर जीतना चाहती थी क्योंकि वह मुझे दो बार मात दे चुकी हैं इसलिए मैं आज अपना सर्वश्रेष्ठ देना चाहती थी.' सेमीफाइनल में विलियम्स का सामना चेक गणराज्य की मैरी बोउजकोवा के खिलाफ होगा.

