Tennis: रोहन बोपन्ना और डेनिस शापोवालोव की जोड़ी पहुंची रोजर्स कप के सेमीफाइनल में

Canadian Open: वर्ल्ड नंबर वन नाओमी ओसाका को हराकर सेमीफाइनल में पहुंचीं सेरेना विलियम्स

India's @rohanbopanna & Canadian @denis_shapo advance to men's doubles semi-final event at ATP Montreal Masters today. pic.twitter.com/cnOuuWhU5Y

दुनिया के दूसरे नंबर के खिलाड़ी राफेल नडाल (Rafael Nadal) ने एक सेट गंवाने के बाद वापसी की और फैबियो फोगनिनी (Fabio Fognini) को 2-6 6-1 6-2 से पराजित कर एटीपी मांट्रिलय टेनिस मास्टर्स के सेमीफाइनल में जगह सुनिश्चित की. नडाल को इस क्वार्टरफाइनल में जीत हासिल करने में दो घंटे लगे. वहीं कई शीर्ष वरीय खिलाड़ी जैसे डोमिनिक थिएम और एलेंक्जेंडर ज्वेरेव बाहर हो गए. ऑस्ट्रिया के थिएम को जहां रूस के आठवें वरीय दानिल मेदवेदेव से हार मिली तो वहीं तीसरे नंबर के खिलाड़ी ज्वेरेव रूस के छठे वरीय कारेन खाचानोव से 74 मिनट में 3-6 3-6 से पराजित हो गए.

TENNIS: यहां तो राफेल नडाल दिग्गज रोजर फेडरर से आगे निकल गए

???????? @rafaelnadal is now the all-time leader with 379 wins! #CoupeRogers