स्पेन के राफेल नडाल और जापान की नाओमी ओसाका ने यूएस ओपन के दूसरे दौर में जगह बनाई

US Open: युवा सुमित नागल ने जीता रोजर फेडरर का दिल, भारतीय खिलाड़ी की यूं की प्रशंसा..

Staring at the second round like... @RafaelNadal sprints past John Millman 6-3, 6-2, 6-2. | #USOpen pic.twitter.com/7CN1vxrHCs

दूसरे दौर में राफेल नडाल का सामना ऑस्ट्रेलिया के थानसी कोकिनाकिस (Thanasi Kokkinakis) से होगा जिसने पहले दौर में बेलारूस के इल्या हवाशका को 6-3, 7-6 (8), 6-7 (4), 6-2 से मात दी.

सेरेना विलियम्स ने मारिया शारापोवा को दी मात, जोकोविच और फेडरर भी अगले दौर में

Made to work @Naomi_Osaka_ survives a tough test against Blinkova and advances to R2 after a 6-4, 6-7, 6-2 win in Arthur Ashe Stadium!#USOpen pic.twitter.com/VcKe1CN095