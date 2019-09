यूएस ओपन 2019 से हटे वर्ल्ड नंबर वन टेनिस खिलाड़ी नोवाक जोकोविच, यह है वजह

कोको गौफ को हराकर अंतिम 16 में पहुंचीं वर्ल्ड नंबर वन नाओमी ओसाका

नोवाक जोकोविच (Novak Djokovic) को हाल ही में सिनसिनाटी ओपन के सेमीफाइनल में रूसी टेनिस खिलाड़ी दानिल मेदवेदेव (Daniil Medvedev) से हार का सामना करना पड़ा था. इसके बाद जोकोविच इस टूर्नामेंट को जीतने के लिए पूरी तरह तैयार थे. उन्होंने टूर्नामेंट के शुरुआत मुकाबले जबरदस्त तरीके जीते भी, लेकिन चौथे दौर के इस मैच में उन्हें चोटिल होने के कारण हटना पड़ा. हालांकि इस मैच में वावरिंका (Stan Wawrinka) ने जोकोविच पर बढ़त हासिल कर ली थी और उन्होंने 6-4, 7-5 से दो सेट जीत लिया थे. तीसरे सेट में भी वावरिंका 2-1 से आगे चल रहे थे कि तभी जोकोविच ने कंधे में चोट लगने के कारण मैच से हटने का ऐलान कर दिया.

I don't know what to see to you in these situations, except i love you and i will always be there next to you. @DjokerNole



We had worst situations and we got through it together. Rest now and try to heal you shoulder. I hope and pray that it will soon be over. #NoleFam pic.twitter.com/7rCTefTS22