कोर्ट पर आक्रामकता दिखाने के कारण निक किर्गियोस पर लगा 113,000 डॉलर का जुर्माना

Tennis मैच हार रहे निक किर्गियोस ने आपा खोया, रैकेट तोड़ा, देखें VIDEO



The ATP has fined Nick Kyrgios $113,000 following his second round loss to Karen Khachanov in Cincinnati. Australian punk show no-respect to Rafa in Wimbledon and loss badly! Kyrgios really not fit for noble sports like tennis! He is so Low class and spoiled brat with tantrum! pic.twitter.com/zGCvuE6K9J