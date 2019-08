MOTORSPORTS: ऐश्वर्या पिस्सी ने रचा इतिहास, मोटरस्पोर्ट में वर्ल्ड कप जीतने वाली पहली भारतीय बनीं

यह भी पढ़ें: कुछ ऐसे वीरेंद्र सहवाग ने 'किंग पेयर' के जरिए बेमन से दी आर्यभट्ट को श्रद्धांजलि

ऐश्वर्या ने दुबई में खेले गए पहले राउंड में जीत हासिल की थी. पुर्तगाल में खेले गए अगले राउंड में वह तीसरे, स्पेन में खेले गए राउंड में वह पांचवें और हंगरी में चौथे स्थान पर रहीं. इन सभी को मिलाकर उन्होंने कुल 65 अंक अपने खाते में डाले जो पुर्तगाल की रिता विएरा से सिर्फ चार अंक ज्यादा थे.

ऐश्वर्या ने कहा, "यह मेरी जिंदगी का सबसे मुश्किल दौर है, लेकिन मुझे अपने ऊपर विश्वास था और मैं छह महीने के बाद बाइक पर वापसी करने को लेकर प्रतिबद्ध थी. इसलिए विश्व कप जीतना मेरे लिए बड़ी बात है.

