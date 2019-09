US ओपन के क्वार्टर फाइनल में उलटफेर का शिकार हुए रोजर फेडरर, इस खिलाड़ी ने दी मात

न्यूयॉर्क:

यूएस ओपन के क्वार्टर फाइनल में पहुंचे राफेल नडाल, क्रोएशियाई खिलाड़ी को दी मात

जीत के बाद दानिल मेदवेदेव (Daniil Medvedev) ने कहा, 'मैं अपने पहले ग्रैंड स्लैम सेमीफाइनल में आकर वास्तव में खुश हूं.' हालांकि मैच के पहले सेट के दौरान मेदवेदेव को बाएं हाथ की मांसपेशी में खिंचाव महसूस हुआ, जिसके चलते उनके बीच में ही मैच छोड़ने अटकलें लगने लगी, हालांकि उन्होंने खेलना जारी रखा और जीत दर्ज की. इस बारे में मेदवेदेव ने कहा, 'मैच से पहले मैं सही महसूस कर रहा था. पहले सेट में मुझे लगता है कि मैंने अपने क्वाड्रिसेप्स खिंचाव महसूस किया.' उन्होंने कहा, 'मुझे अपने क्वाड्रिसेप्स में वास्तव में बड़ा दर्द हुआ और मुझे लगा कि मैं मैच जारी नहीं रख सकूंगा.'

वर्ल्ड नंबर वन नाओमी ओसाका हुईं उलटफेर का शिकार, बेलिंडा बेनकिक ने जीतकर चौंकाया

खिंचाव महसूस करने के बाद मेदवेदेव ने एक मेडिकल टाइम आउट लिया और दर्द निवारक दवाई लेकर फिर से खेलना शुरू कर दिया. मेदेवेदेव ने कहा, 'चौथे सेट में मैंने दर्द को कम होते महसूस किया और फिर मैं बेहतर खेलने लगा. मुझे यकीन था कि मैं सेमीफाइनल में पहुंच जाऊंगा.' 23 साल के मेदवेदेव 2010 में नोवाक जोकोविच के बाद सबसे कम उम्र के यूएस ओपन के सेमीफाइनलिस्ट बने. इसके अलावा यूएस ओपन 2010 में मिखाइल यूजनी के बाद रूस के पहले ग्रैंड स्लैम सेमीफाइनलिस्ट बने.

