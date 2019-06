French Open 2019: कुछ ऐसे एक बार फिर राफेल नडाल ने दी फेडरर को मात, फाइनल में पहुंचे

यह भी पढ़ें: अपने-अपने वर्ग के सेमीफाइनल में पहुंचे नोवाक जोकोविच और एशली बार्टी

इसी के साथ नडाल ने अपना 12वां फ्रेंच ओपन खिताब जीतने के लिए फाइनल में कदम रख लिया है, जहां उनका सामना वर्ल्ड नंबर-1 सर्बिया के नोवाक जोकोविक और ऑस्ट्रिया के डोमिनिक थीम के बीच होने वाले दूसरे सेमीफाइनल मैच के विजेता से होगा. नडाल की फेडरर पर यह 24वीं जीत है. फेडरर, नडाल पर सिर्फ 15 जीत ही दर्ज कर पाए हैं और इनमें से अधिकतर हर्ड या ग्रास कोर्ट पर आई हैं. क्ले कोर्ट पर फेडरर सिर्फ दो बार ही नडाल से जीत पाए हैं जबकि 14 बार नडाल ने बाजी मारी है.

यह दूसरी बार था, जब नडाल और फेडरर फ्रेंच ओपन के सेमीफाइनल में भिड़ रहे थे. इससे पहले 2005 में दोनों फ्रेंच ओपन के सेमीफाइनल में भिड़ चुके थे. फ्रेंच ओपन में यह दोनों अधिकतर फाइनल में ही भिड़े हैं. 2006, 2007, 2008, 2011 में यह दोनों प्रेंच ओपन के फाइनल में एक दूसरे के सामने हो चुके हैं और हमेशा नडाल ने बाजी मारी है. फेडरर के खाते में सिर्फ एक फ्रेंच ओपन का खिताब है जो उन्होंने 2009 में जीता था.

