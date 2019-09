US Open 2019: पहले दौर में रूस के दानिल मेदवेदेव से हारे भारत के प्रजनेश गुणेश्वरन

यूएस ओपनः पहला सेट जीतने के बाद रोजर फेडरर से हारे भारत के सुमित नागल



भारतीय खिलाड़ी प्रजनेश (Prajnesh Gunneswaran) पर दबाव स्पष्ट दिख रहा था और ऐसे में उन्होंने गलतियां की. उन्होंने जज्बा दिखाया, लेकिन अनुभव की कमी उनके आड़े आई. जो भी हो चेन्नई के इस 29 वर्षीय खिलाड़ी ने इस साल सभी चारों ग्रैंडस्लैम में हिस्सा लिया, लेकिन वह किसी में भी पहले दौर से आगे नहीं बढ़ पाए. मेदवेदेव (Daniil Medvedev) और प्रजनेश में शुरू में से लंबी रैलियां देखने को मिली. भारतीय खिलाड़ी ने पहले गेम में ही अपनी सर्विस गंवा दी, लेकिन चौथे गेम में मेदवेदेव की सर्विस तोड़ने में सफल रहे. रूसी खिलाड़ी ने तुरंत ही बेसलाइन से क्रासकोर्ट फोरहैंड से ब्रेक प्वाइंट लिया. प्रजनेश आक्रामक दिख रहे थे, लेकिन मेदवेदेव शांतचित्त होकर खेलते रहे और उन्होंने इसके बाद सहजता से अंक बटोरे. भारतीय खिलाड़ी ने दूसरे सेट के शुरू में ही डबल फॉल्ट किया और अपनी सर्विस गंवा बैठे. एक और सर्विस गंवाने से प्रजनेश 0-3 से पीछे हो गए.

इस वजह से यूएस ओपन में विलिम्यस बहनों के मैचों से हटाए गए अंपायर कार्लोस रामोस

The No. 5 seed is moving on! ➡



Daniil Medvedev cruises past Prajnesh Gunneswaran 6-4, 6-1, 6-2 to make his way into R2.@DaniilMedwed | #USOpen pic.twitter.com/PiBLHqgoz3