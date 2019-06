SHOOTING: कुछ ऐसे रानी सरनोबत ने वर्ल्ड कप में स्वर्ण पर निशाना साध हासिल किया ओलिंपिक कोटा

News Flash: Rahi Sarnobat wins GOLD medal in 25m Pistol Event of Shooting World Cup (Munich). Even more importantly she wins Quota place for Tokyo Olympics. Yupeeeeeeee pic.twitter.com/bV5svdX75N

28 साल की सरनोबत ने महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में कुल 37 निशाने लगाए और पहले स्थान पर रहकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया. सरनोबत ने इसके साथ ही टोक्यो ओलिंपिक का भी कोटा हासिल कर लिया है. अर्जुन अवार्डी राही इससे पहले 2013 में चांगवन वर्ल्ड कप में भी गोल्ड मेडल जीत चुकी हैं. राही एशियाई खेलों में निशानेबाजी में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी हैं.

यह भी पढ़ें: FOOTBALL: बायर्न म्युनिख ने जर्मन कप का खिताब भी अपनी झोली में डाला

Gold& #WorldRecord for Saurabh!



What a display by our #TOPSAthlete #SaurabhChaudhary who wins gold in the men's 10m air pistol event at the @ISSF_Shooting Rifle & Pistol World Cup in Munich with a score of 246.3 setting a WR in both sr. & jr. level.



Many congratulations! pic.twitter.com/Ghs7VrYGxZ