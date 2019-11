Asian Shooting: सौरभ चौधरी ने एशियन चैंपियनशिप में जीता रजत, भारत को अब तक 15 ओलिंपिक कोटे

News Flash: Saurabh Chaudhary wins Silver medal in Men's 10m Air Pistol event of Asian Shooting Championships. The North Korean shooter who won Gold (246.5 pts), creates NEW World Record breaking Saurabh's earlier WR of 246.3 points Abhishek Verma finished 5th. pic.twitter.com/RyRA4W4aXv

यह भी पढ़ें: अब एश्वर्य सिंह तोमर ने भारत को निशानेबाजी में दिलाया 13वां ओलिंपिक कोटा

उत्तर कोरिया के किम सोंग गुक ने लुसाइल शूटिंग कौम्पलेक्स में हुए मुकाबले में 246.5 अंक हासिल करते हुए वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया और स्वर्ण पदक जीता. आठ खिलाड़ियों के फाइनल में 181.5 अंकों के साथ भारत के अभिषेक वर्मा को पांचवें पायदान से ही संतोष करना पड़ा.

Just in:

Both Saurabh Chaudhary & Abhishek Verma have entered Final of 10m Air Pistol event of Asian Shooting Championships.

Abhishek finished 6th; Saurabh 7th (Both scoring 583 points)

PS: India already have secured max possible 2 Quotas earlier in the event. pic.twitter.com/yfDwB8H2ey