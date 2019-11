Asian Shooting: अब एश्वर्य सिंह तोमर ने भारत को निशानेबाजी में दिलाया 13वां ओलिंपिक कोटा

News Flash: 13th Olympic Quota for India in Shooting. Via Aishwarya Singh Tomar in Men's 50m Rifle 3P event of Asian Championships; and yes he Wins Bronze medal! pic.twitter.com/QDAe6pApk3

यह भी पढ़ें: अब तेजस्विनी सावंत ने शूटिंग में भारत को दिलाया 12वां ओलिंपिक कोटा

18 वर्षीय एश्वर्य ने 14वें एशियाई चैंपियनशिप में पुरुष की 50 मीटर 3 पोजिशन राइफल स्पर्धा में टोक्यो ओलंपिक-2020 का कोटा हासिल किया. उन्होंने आठ पुरुषों के फाइनल में 449.1 के स्कोर के साथ कांस्य पदक जीता और टोक्यो ओलंपिक का टिकट कटाया.

News Flash:

Aishwarya Pratap Singh Tomar qualifies for Final of Men's 50m Rifle 3P event of Asian Shooting Championships; Finished 4th in Qualification with 1168 points.

Remember Quotas on offer in the event. 5 shooters will be fighting for 3 Quotas pic.twitter.com/S26JZLAaNA