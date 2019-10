Pro Kabaddi League: हरियाणा स्टीलर्स को हराकर फाइनल में पहुंची यू-मुम्बा..

Pro Kabaddi League: पवन सहरावत ने रचा इतिहास, बेंगलुरू बुल्स प्लेऑफ में पहुंची

. @U_Mumba stampeded @HaryanaSteelers to make it through #MUMvHAR!



The action's only going to get more intense! Don't miss it:



#VIVOProKabaddi Semi-finals

: Oct 16, 7:30 PM onwards

Star Sports & Hotstar#IsseToughKuchNahi #VIVOProKabaddiPlayoffs pic.twitter.com/zN4bzaEwCe