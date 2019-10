Pro Kabaddi: कुछ ऐसे Dabang Delhi प्ले-ऑफ में पहुंचने वाली पहली टीम बनी

बंगाल वॉरियर्स ने रविवार को जयपुर पिंक पैंथर्स को 41-40 से हराया और 68 अंकों के साथ अधिकारिक तौर पर प्लेऑफ के लिए क्वालीफाई कर लिया. दबंग दिल्ली को सोमवार को मौजूदा चैंपियन बेंगलुरु बुल्स के खिलाफ कोर्ट पर उतरना है. दोनों टीमों इस सीजन में पहले भी भिड़ चुकी है जिसमें कि दिल्ली ने बेंगलुरु को 33-31 से हराया था.

