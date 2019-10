Women Hockey: कुछ ऐसे भारतीय महिलाओं ने ग्रेट ब्रिटेन पर दर्ज की पहले मैच में जीत

FT: ???????? 1-2 ???????? Goal Scorers for India: - Sharmila - Gurjit From no goal in the first 3⃣ quarters to 3⃣ goals in the Final Quarter...this math is beyond our understanding! But in Hockey term, we call this 'Performance Under Pressure'! #IndiaKaGame #EnglandTour #GBRvIND pic.twitter.com/ev1Vr29Dkj

भारत ने तीसरे क्वार्टर में भी बेहतरीन खेल दिखाया, लेकिन उसे मेजबान टीम के डिफेंस को भेदने में कामयाबी नहीं मिली. ब्रिटेन ने चौथे क्वार्टर की दमदार शुरुआत की और 46वें मिनट में एमिली डेफ्रोंड ने गोल करते हुए अपनी टीम को बढ़त दिला दी.

एक गोल से पिछड़ने के बाद बावजूद मेहमान टीम ने अपने खेल के स्तर को गिरने नहीं दिया और कुछ मिनट बाद ही शर्मिला देवी ने बेहतरीन गोल करते हुए भारत को बराबरी दिला दी. मैच में 48 सेकेंड बचे थे और भारत को पेनाल्टी कॉर्नर मिला. इस बार गुरजीत ने कोई गलती नहीं की और गेंद को गोल में डालकर अपनी टीम को जीत दिला दी.

Our Indian Eves are proof that they let nothing deter their spirit!



Kudos to Sharmila for giving India the much-needed equalizer in the last 5 minutes of the match, boosting the team's confidence to go in for another goal!#IndiaKaGame #EnglandTour #GBRvIND pic.twitter.com/2LFi8Qe7zk