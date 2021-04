भारतीय महिला हॉकी टीम (Indian women's hockey team) के 7 सदस्य कोरोना पॉजिटिव पाईं गई हैं. कप्तान रानी रामपाल (Rani Rampal) के साथ-साथ महिला हॉकी टीम की 7 खिलाड़ी और सहयोगी स्टाफ के दो सदस्य कोविड-19 (COVID-19) जांच में पॉजिटिव मिले है. भारतीय खेल प्राधिकरण (SAI) ने सोमवार को बताया कि ये खिलाड़ी और सहयोगी सदस्य अपने गृह नगर से साई के बेंगलुरु परिसर में आये थे और प्रोटोकॉल के मुताबिक पृथकवास समय पूरा करने के बाद 24 अप्रैल को सभी का कोरोना वायरस की जांच की गयी थी.

विज्ञप्ति के मुताबिक, ‘‘ महिला टीम की कप्तान रानी रामपाल के अलावा पॉजिटिव आने वाली खिलाड़ियों में सविता पूनिया, शर्मिला देवी, रजनी, नवजोत कौर, नवनीत कौर और सुशीला हैं. इसके अलावा, वीडियो विश्लेषक अमृतप्रकाश और वैज्ञानिक सलाहकार वेन लोम्बार्ड भी कोरोना वायरस से संक्रमित मिले है.'' उन्होंने बताया, ‘‘ सभी खिलाड़ी और सहायक कर्मचारियों में इसके लक्षण नहीं दिख रहे है और उन्हें ‘साई एनसीओई' में पृथकवास पर रखा गया है. जनवरी में टीम ने अर्जेंटीना का दौरा किया था, जहां उसने घरेलू टीम की जूनियर, बी टीम और सीनियर टीम (विश्व रैंकिंग में दूसरे स्थान) के खिलाफ सात मैच खेले थे.

Words are not enough to thank our healthworkers and frontline warriors for their strength, courage and dedication during these difficult times for our entire nation. #StayStrongIndia #CoronaWarriors #TogetherWeCan pic.twitter.com/jw3rrbOoO4

अर्जेंटीना में उसने तीन मैच ड्रॉ खेले जबकि चार में उसे हार मिली. बता दें कि भारतीय महिला हॉकी के कोर ग्रुप का 25 अप्रैल से टोक्यो ओलिंपिक खेलों की तैयारियों के लिए राष्ट्रीय शिविर शुरू होना था. इसके लिए पच्चीस सदस्यीय ओलिंपिक कोर ग्रुप ट्रेनिंग शुरू करने से पहले खिलाड़ियों को अनिवार्य क्वांरटीन में रखा गया था. इसी साल टोक्यो ओलंपिक का आय़ोजन होना है. ऐसे में खिलाड़ियों का कोरोना पॉजिटिव होना, यकीनन चिंता का विषय है.

