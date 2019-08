Hockey: ओलिंपिक टेस्ट इवेंट के फाइनल में पहुंची भारतीय महिला टीम

Women's Hockey: भारतीय टीम ने ऑस्ट्रेलिया को 2-2 से ड्रॉ पर रोका

The last day of the round-robin segment in the Women's Olympic Test Event in Tokyo ended on a rather surprising note as all 4⃣ teams settled for a draw in two closely contested matches on 20th August 2019. #IndiaKaGame #ReadySteadyTokyo #Tokyo2020 @WeAreTeamIndia pic.twitter.com/xmJCQ2OQvQ