Hockey: भारतीय टीम का जोरदार प्रदर्शन, वर्ल्ड चैंपियन बेल्जियम को 2-0 से हराया

Hockey: ओलिंपिक क्वालीफायर में रूस से भिड़ेगी भारतीय पुरुष टीम

FT: 0-2 🇮#BelgiumTour starts on a high for India as they seal a victory in the first of the five match series against Belgium on 26th September 2019. #IndiaKaGame pic.twitter.com/0dqJPDdrL2