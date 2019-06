HOCKEY: कुछ ऐसे उज्बेकिस्तान को रौंदकर सेमीफाइनल में पहुंचा भारत

तीसरे क्वार्टर में मैच का पहला गोल हुआ, जो भारत के प्रदीप लाकड़ा ( Pratap Lakra) ने किया. भारत को 31वें मिनट में पेनल्टी कॉर्नर मिला, जिसे प्रदीप ने गोल में तब्दील करने में देरी नहीं लगाई, लेकिन स्पेन ने इसी क्वार्टर में लगातार तीन गोल कर भारतीय टीम को घुटनों पर ला दिया.

India dominated possession in the second quarter before taking the lead in the second half, but the hosts emerged victorious after netting back-to-back goals to end the match 3-1 in their favour.



