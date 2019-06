HOCKEY: भारत ने एफआईएच सीरीज फाइनल्स में पोलैंड के खिलाफ दर्ज की प्रभावी जीत

FT: ???????? 1-3 ???????? Team India add 3⃣ more points to the tally as they overcome a strong Polish defense in their 2nd match of the FIH Men's Series Finals Bhubaneswar Odisha 2019! #IndiaKaGame #FIHSeriesFinals #RoadToTokyo #POLvIND pic.twitter.com/v4U3qKf4xX

पोलैंड ने बराबरी करने में देरी नहीं लगाई. खेल के 25वें मिनट में मातेइयुस्ज हुलवोइ ने पोलैंड के लिए एक मात्र गोल किया. यह फील्ड गोल था. बराबरी का स्कोर ज्यादा देर बोर्ड पर रह नहीं सका क्योंकि कप्तान मनप्रीत सिंह ने भारत को 2-1 से आगे कर दिया. मनप्रीत ने यह गोल सिमरनजीत के पास पर किया.

India's captain Manpreet Singh: ”I was happy when I scored that second goal because we were at 1-1. After that, I talked to my team and said that we needed to raise our level and that's what we did."@TheHockeyIndia pic.twitter.com/waTMFolYCY