World Cup Qualifiers: इसलिए भारतीय फुटबॉल टीम के लिए एक अंक है बहुत ही महत्वपूर्ण ओमान के खिलाफ

ओमान पर अप्रत्याशित जीत से इगोर स्टिमक की टीम की उम्मीदें जीवंत रहेंगी, लेकिन हारने से भारत विश्व कप 2022 क्वालीफिकेशन की दौड़ से बाहर हो जाएगा. हारने पर भारत ओमान से नौ अंक पीछे हो जाएगा और उसके तीन मैच बाकी रहेंगे यानी अधिकतम नौ अंक ही मिल सकेंगे. आठों ग्रुप की उपविजेता टीम को भी तीसरे दौर में स्वत: जगह मिलना तय नहीं है. भारत को कतर (26 मार्च), बांग्लादेश (चार जून) और अफगानिस्तान (नौ जून) से खेलने हैं.

. @anasedathodika comeback a boost for #BlueTigers ahead of #OMAIND Read here https://t.co/E1gcxlIPXL #IndianFootball #BackTheBlue pic.twitter.com/yd4yblfb4x

ओमान के खिलाफ कम से कम एक अंक लेना भारत के लिए अहम होगा क्योंकि इससे एशियाई कप 2023 क्वालीफायर के तीसरे दौर में जगह पाना भारत के लिए आसान होगा. यह टूर्नामेंट 2023 एशियाई कप के लिये संयुक्त क्वालीफाइंग दौर है. आठों ग्रुप से तीसरे स्थान की टीमें और चौथे स्थान की सर्वश्रेष्ठ चार टीमें एशियाई कप क्वालीफायर के तीसरे दौर में पहुंचेंगी. भारतीय टीम अब सिर्फ छेत्री पर निर्भर नहीं है लेकिन मौकों को भुनाने में नाकाम रहना उसे भारी पड़ा. स्टिमक ने कहा, ‘ओमान की टीम उससे कहीं बेहतर है जिससे हमने गुवाहाटी में खेला था. वह प्रबल दावेदार होगी और हमें पता है कि यह मैच हमारे लिए कठिन होगा.' भारत ने ओमान के खिलाफ अब तक 11 में से एक भी मैच नहीं जीता. ओमान ने आठ मैच जीते और बाकी ड्रा रहे. भारत को सीनियर डिफेंडर अनस ई की कमी खलेगी जो पारिवारिक कारणों से अफगानिस्तान के खिलाफ मैच से पहले घर चले गए. इनके अलावा संदेश झिंगन, रोलिंग बोर्गेस और अमरजीत सिंह चोट के कारण बाहर हैं. भारतीय टीम इस प्रकार है:

@chetrisunil11: Revenge not on our minds



Read the preview for #OMAIND here https://t.co/uK9ubh9oqa#IndianFootball #BackTheBlue #BlueTigers pic.twitter.com/wJ8nNPwXPn