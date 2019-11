World Cup Qualifiers: कुछ ऐसे भारत ने विश्व कप क्वालीफायर में खेला लगातार तीसरा ड्रा मुकाबला

यह भी पढ़ें: ISL 6: मुंबई को हराकर गोवा ने हासिल किया पहला स्थान

भारतीय टीम अभी भी ग्रुप-ई में चार मैचों में तीन अंक के साथ चौथे नंबर पर है. भारत का यह लगातार तीसरा ड्रॉ है. विश्व कप क्वालीफायर में भारत को अपना अगला मैच अब 19 नवंबर को ओमान से और फिर इसके बाद 26 मार्च 2020 को कतर के खिलाफ खेलना है. ओमान ने पहले मैच में भारत को 2-1 से मात दी थी जबकि दूसरे मुकाबले में भारत ने दमदार प्रदर्शन करते हुए कतर के खिलाफ अप्रत्याशित गोल रहित ड्रॉ खेला था. तीसरे मैच में बांग्लादेश ने कोलकाता में बेहतरीन प्रदर्शन किया और मेजबान टीम के खिलाफ 1-1 से ड्रॉ खेला.

FULL-TIME! And that's the end of that! The referee blows the whistle, as the two teams share the spoils.



???????? 1-1 ????????#AFGIND ⚔ #BackTheBlue #IndianFootball #BlueTigers pic.twitter.com/cJwafhDRCq